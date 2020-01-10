"Обломки сгребаются бульдозерами, заинтересован ли Иран в качественном расследовании?" - источник в межведомственной комиссии Украины

Источник Цензор.Нет из межведомственной комиссии по расследованию авиакатастрофы в Иране сообщает информацию на 12.00:

"Второй день находимся на месте катастрофы. Одна группа выехала в центр управления воздушным движением Ирана, чтобы получить наконец доступ к записи работы радиолокаторов. Вторая группа находится на площадке сбора обломков самолета.

Заинтересован ли Иран в качественном расследовании? Не ясно. Детали самолета продолжают сгребать бульдозером и доставлять на площадку сбора. На месте катастрофы находится толпа разных людей в форме и без формы, сотни людей собирают и уносят фрагменты самолета, такое нельзя контролировать. Бульдозер сбрасывает фрагменты без всякого порядка на свалку деталей, из которой экспертам надо извлекать детали и выкладывать остатки корпуса. При сгребании бульдозером невозможно обеспечить сохранность деталей, важных для понимания ситуации. Было бы логично сфотографировать место падения, идентифицировать часть фрагментов, постепенно их аккуратно выносить и выкладывать. Как доказать, например, характер взрыва, если на фрагментах корпуса уже сейчас могут быть нанесены новые повреждения бульдозером? Иранцы грамотные образованные люди, они не могут это не понимать.

До сих пор нам не предоставили фрагменты носовой части лайнера и кабины пилотов. Нет пассажирских кресел. Мы не понимаем, нам не показывают кабину, потому что изучают что-то сами, или потому что она полностью уничтожена взрывом?

На данный момент нам не представили ни одного доказательства версии, которую выдвинул первоначально Иран - о технических причинах происшествия".

Итак, что нам ясно на данный момент, как я вижу:

1. Иран на данный момент не представил ни одного доказательства своей первоначальной версии о якобы "технических причинах" гибели самолета.

- Не представлены записи радара, где было бы видно, что самолет якобы разворачивается к аэропорту;

- Не представлены записи разговоров пилотов с диспетчерами, где бы пилоты могли бы сообщать о технических проблемах;

- Нет никаких фактов о проблемах с техническим состоянием самолета от наземных служб аэропорта.

2. Сбор улик иранские власти проводят небрежно, что может затруднить установление истины.

3. Возникают новые вопросы, по которым Ирану стоило предоставить аргументированные ответы

- какие ЗРК "Тор" находились близ аэропорта в ту ночь, в каком они состоянии?

- кто и почему вел с земли съемку на телефон момента взрыва самолета и его падения?

- была ли атака на лайнер случайной ошибкой, или намеренным актом террора?

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!