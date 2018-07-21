Облокотился на перила: в Турции загадочно погиб россиянин

Житель России Марсель Нагимов погиб после падения с седьмого этажа во время отдыха в отеле в Турции.

Об этом сообщает BashNews. Отмечается, что погибший являлся звукорежиссёром российского певца Айдара Галимова.

По данным издания, мужчина облокотился на перила, но они не выдержали его веса и он рухнул вниз. По словам родных, после этого начались трудности. Полиция Турции заявила, что в его крови обнаружены следы алкоголя, но родственники уверяют, что он не употреблял его. В связи с этим случай не признан страховым.

Его родственники обратились за помощью, поскольку сейчас нужно найти русскоязычного юриста в Турции, а также решить вопрос транспортировки тела Нагимова на родину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции арестовали россиянина, убившего запорожского туриста.