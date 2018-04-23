Облился боярышником: ВИЧ-положительный россиянин испробовал новое "лекарство"

В российский Санкт-Петербурге ВИЧ-положительный ЛГБТ-активист Борис Конаков привязал себя к дубу, после чего облился боярышником.

Об этом пишет "Бумага". Такой была его реакция на предложение вице-спикера Государственной думы Российской Федерации Петра Толстого заваривать кору дуба и пить настойку боярышника вместо американских лекарств.

"Многовековая энергетика дуба на площади напротив Русского музея пропитала насквозь, как и известная своей целебной силой настойка боярышника, которой меня с ног до головы окропили поэтесса и моя одноклассница…" - сказал он.

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Конаков признал, что у прохожих акция особого интереса не вызвала: "Прошло всё без происшествий. Внимания особого не привлекли. Был дождь, поэтому редкие прохожие спешили и не особо интересовались происходящим".

Как сообщал "Обозреватель", с 17 по 23 декабря 2017 года более 120 жителей Иркутской области отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом "Боярышник", из которых более 70 человек скончались.