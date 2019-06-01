Облил кислотой: парень изуродовал свою невесту перед свадьбой. Фото 18+

24-летний житель вьетнамского курортного города Дананг по имени Нгуен Чыонг Нам Хай накануне свадьбы пришел домой к своей невесте и облил ее и ее родных кислотой.

Лан Вы Ле объяснила, что в конце декабря, когда они с женихом уже подали заявление и завершали приготовления к свадьбе, она решила разорвать отношения, так как устала от приступов ревности своего возлюбленного, сообщает The Sun.

По признанию девушки, он даже поднимал на нее руку. Но Нгуен, работавший в то время пожарным, настоял на том, что две семьи должны сесть за стол переговоров и обсудить все по-взрослому.

1 января Лан вместе с родителями спокойно ожидала Нгуена и его семью у себя дома. Но вместо этого парень пришел один, захватив с собой лишь банку кислоты. Зайдя в дом, Нгуен выплеснул 750 мл кислоты на свою невесту. Немного досталось и ее родителям. А сама Лан получила серьезные ожоги лица, рук и ног — всего пострадало 46% кожного покрова.

Химический ожог оставил на теле Лан ужасные черные пятна. По словам мамы жертвы, за последние пять месяцев ее дочь перенесла около десяти операций. Кое-где участки пораженной кожи пришлось вырезать, а на лице девушки даже потребовалась пересадка кожи.

Семья жениха за эти пять месяцев ни разу не пришла навестить девушку или ее родителей, чтобы принести извинения. Нгуена отстранили от занимаемой должности, он должен предстать перед общественным судом в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница штата Индиана Джессика Паджет и 27-летний Мерфи готовились к свадьбе, но накануне парня, который работал пожарным, сбил его коллега. Так, вместо алтаря Джессика пошла на кладбище, где похоронили ее любимого.

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