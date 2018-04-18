"Облил бензином и поджег!" Стало известно о расправе российского школьника над учительницей

Школьник, который устроил резню и пожар в школе города Стерлитамак (Башкирия, Россия) первой нанес удар педагогу, которая привела его за руку на урок.

Речь идет об учительнице информатики. 29-летняя Екатерина Першина в 2017 году стала "Учителем года".

По информации СМИ, ученик сначала ее ранил, после чего облил бензином и поджог. На данный момент педагог находится в больнице с тяжелыми ранениями. Ей проводят операцию.

В то же время в Telegram-канале LIFE SHOT сообщается, что нападавший, угрожая ножом, заставил учительницу выпрыгнуть со второго этажа.

Как сообщал "Обозреватель", в сети появилось первое видео с места резни в школе в Башкирии.