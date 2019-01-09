''Обличил шайтана'': в скандальном интервью Кирилла Киселеву нашли жесткий прокол

Заявление главы РПЦ патриарха Кирилла о том, что гаджеты несут смертельную опасность человечеству и грозят приходом антихриста, по сути раскрыло преступные цели российской пропаганды, направленные на захват умов миллионов людей.

Более того, этими словами он разоблачил топ-рупора Кремля Дмитрия Кисилева, которому и давал скандальное интервью, и себя самого. Такое мнение выразил российский журналист Илья Мильштейн в колонке для "Грани.ру".

Дмитрий Киселев и патриарх Кирилл "Россия 24"

"Знаменитый журналист, который уже долгие годы подряд с сатанинским упорством и громадным успехом зомбирует подведомственное ему население, пытает Кирилла насчет гаджетов, и глава РПЦ извещает его и телезрителей о том, как некий управляющий из единого центра злоумышленник принесет человечеству гибель. Пропагандист-орденоносец, изобретатель радиоактивного пепла эдак запросто калякает со Святейшим, и что же слышит в ответ? Про тотальный контроль слышит и про несчастного подконтрольного индивидуума, который, вы только подумайте, оказывается полностью поглощен этой технологией. Глядит на картинку в паутине, внимая, допустим, мечущемуся по телестудии врагу рода человеческого, — и уходит в нее из жизни, из реальности, и все, и кранты. Не уйдешь из сети. Попался", — с сарказмом анализирует он разговор двух ключевых фигур путинской пропаганды.

Мильштейн подчеркнул, что Кирилл, сам того не желая, раскрыл глаза россиянам на искусителя, находящегося рядом с ними, — Киселева, который навязывает им определенную картину мира. Более того, российский патриарх разоблачил даже свои собственные действия по одурманиванию российского народа в интересах правящей верхушки.

"Он сурово и просто, разве что пальцем не указывая, обличает шайтана, но мы пока глухи. Мы тупо рассматриваем на экране телевизора, компьютера, смартфона этих двоих, главного православного начальника и генерального директора, и содрогаемся, но не постигаем отчего. А это бесконечно поучительное зрелище. Намеренно или невзначай, вольно или невольно Кирилл обличает Дмитрия, а вместе с ним себя самого — и всю эпоху глобального управляемого вранья. Эпоху, источающую запах серы", — отметил журналист.

Патриарх Кирилл Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси

Мильштейн добавил, что диалог Кирилла с Киселевым поражает своей абсурдностью, ведь всем давно известно, что никто так яро не пытается вмешаться в частную жизнь людей, как российская власть, ее агитаторы и подконтрольные спецслужбы. Доказательством этому, по его словам, является тотальный контроль над страницами в соцсетях и жесткие меры наказания для тех, кто проявляет там свободу мысли.

"Кто еще, по совести, если применить научный подход, без религиозного мистицизма и апокалиптических прозрений, лезет во все наши смартфоны, учреждая повальный контроль, — кроме руководства, его агитаторов и спецслужб. В каких радиодеталях заграничной сборки кроется чекистский черт, ежели не в наших. Кого выслеживают, сажают и штрафуют за невосторженные репосты и прочие мысли вслух. Все это надо уразуметь, борясь с нечистым, и тут нельзя переоценить пользу от нашумевшего интервью Киселева с Гундяевым. Бог нам в помощь", — резюмировал журналист.

Дмитрий Киселев "Википедия"

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Роман Цимбалюк разнес главу РПЦ за возмущения по поводу создания поместной православной церкви Украины. Он подчеркнул, что Кирилл не имеет морального права на это, ведь является прислужником путинского преступного режима и поощряет войну и гибель украинцев.