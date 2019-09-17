"Обладают ядерным потенциалом": генсек НАТО уличил Россию в разработке опасного оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает разработку и развертывание в Европе новых ракетных вооружений, обладающих ядерным потенциалом.
Об этом он сказал во вторник, 17 сентября, во время своего визита в Багдад, передает "РИА Новости". Как добавил генеральный секретарь, оружие нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Проблема заключается в том, что несколько лет назад Россия приступила к разработке и размещению в Европе ракет средней дальности, обладающих ядерным потенциалом", – сказал он.
Столтенберг добавил, что эти ракеты мобильны и их трудно обнаружить. Также, по словам генсека НАТО, они снижают время предупреждения о любом применении ядерного оружия в вооруженном конфликте.
Все союзники по НАТО, как подчеркнул Столтенберг, поддержали США, когда те объявили, что выйдут из ДРСМД, если Россия не вернется к его соблюдению.
"Но Россия не вернулась, они продолжают разрабатывать и развертывать эти новые вооружения, нарушая договор", – заключил он.
Йенс Столтенберг
Коллаж
Как писал OBOZREVATEL:
19 августа США впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности испытали ракету Tomahawk. Пуск оружия был успешным.
Российские СМИ из кремлевского пула тут же обвинили Америку в том, что она запустила ракету, которая запрещена ДРСМД. При этом из договора США и Россия вышли 2 августа 2019 года.
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