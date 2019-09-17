"Обладают ядерным потенциалом": генсек НАТО уличил Россию в разработке опасного оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает разработку и развертывание в Европе новых ракетных вооружений, обладающих ядерным потенциалом.

Об этом он сказал во вторник, 17 сентября, во время своего визита в Багдад, передает "РИА Новости". Как добавил генеральный секретарь, оружие нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Проблема заключается в том, что несколько лет назад Россия приступила к разработке и размещению в Европе ракет средней дальности, обладающих ядерным потенциалом", – сказал он.

Столтенберг добавил, что эти ракеты мобильны и их трудно обнаружить. Также, по словам генсека НАТО, они снижают время предупреждения о любом применении ядерного оружия в вооруженном конфликте.

Все союзники по НАТО, как подчеркнул Столтенберг, поддержали США, когда те объявили, что выйдут из ДРСМД, если Россия не вернется к его соблюдению.

"Но Россия не вернулась, они продолжают разрабатывать и развертывать эти новые вооружения, нарушая договор", – заключил он.

Йенс Столтенберг Коллаж

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