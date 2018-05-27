"Обезьяны с гранатометом": Латынина указала на главный провал России в трагедии MH17

Если бы Россия не действовала нечестными методами, трагедии со сбитым Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году можно было бы избежать.

Так, российская журналистка Юлия Латынина в программе на "Эхо Москвы" заявила, что Россия частично "утратила монополию на насилие", поэтому допустила грубейшие ошибки.

"Проблема заключается в том,что как только вы утрачиваете хотя бы частично монополию на насилие, вы так же утрачиваете контроль. И в чем проблема истории с "Буком"? Если бы этот "Бук", действительно, завезли в полном комплекте и если бы им оперировала военная структура от и до, если бы там была нормальная система, нормальная структура военного командования, то там бы к этому "Буку" была нормальная радарная машина", - начала журналистка.

REUTERS

Латынина объяснила, что у пусковой установки тоже есть радар, который тоже может следить за целью.

"Но обычно в комплект полагается еще одна радарная машина, которая, действительно, может установить, что это за цель и можно понять, что это не украинский транспорт, который они собирались сбивать. Вот если бы эта техника применялась не в окружении обезьян с гранатометом, если бы ей командовали не какие-то странные люди, которые не вели нормальной войны, то этого бы не произошло, то поняли, что это самолет малайзийский", - считает россиянка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая следствие подтвердило, что МН17 сбил российский "Бук".

Европейская комиссия призвала Россию к полному сотрудничеству для установления виновных в катастрофе. Кроме того, глава СБУ Василий Грицак рассказал, что уже вычислены причастные к сбиванию самолета.

В ответ Путин заявил, что не видел отчета и пообещал подробно его изучить. 25 мая Россию призвали признать свою вину НАТО и ЕС, а Австралия и Нидерланды обвинили страну в трагедии.