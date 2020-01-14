Российский след в авиакатастрофе в Иране все же присутствует и со временем его найдут.

Разница между виновным и "стрелочником"

В Иране арестовали несколько человек, причастных к событиям вокруг случайно сбитого иранскими военными украинского авиалайнера. Об этом заявил официальный представитель судебной власти страны Голамхоссейн Эсмаили. Как информирует агентство Reuters, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ответственность за катастрофу не может нести один человек. Все, кто причастен к этому, будут наказаны, пообещал он, назвав инцидент "большой ошибкой".

"Иранские вооруженные силы, признав свою ошибку, сделали хороший первый шаг. Мы должны доказать людям, что такое больше не повторится", - цитирует Роухани Arab News.

Но представители российской Госдумы несколько дней назад раскритиковали власти Ирана за признание вины в сбитии украинского Боинга, считая, что это не вина всего государства, а лишь конкретного лица. И это лицо имело право на ошибку в той ситуации, которую спровоцировали... США. Об этом официально заявил в субботу, 11 января заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швиткин, сообщает радиостанция "Говорит Москва": "Это был ракетный удар, спровоцированный США, то есть ответные действия со стороны Ирана, непреднамеренные. Здесь нужно осуждать и действия США, и действия Ирана по части сбитого самолета ".

Эти два заявления ярко свидетельствуют о том, как разные сообщества двух разных государств осознают свою вину в совершении страшной трагедии.

То есть, нормальное цивилизованное общество, которым выступает в данном случае Иран, признает, что к подобной роковой ошибке привел ряд факторов и ошибок определенного количества должностных лиц. Будет проведено детальное расследование и все без исключения виновные понесут наказание. А представители российской власти озвучивают пример, как бы в их государстве поступили в аналогичной ситуации – нашли бы "стрелочника", которого и наказали. А вину за содеянное возложили бы на "ненавистных американцев", которые спровоцировали человека на непреднамеренные действия.

Россия, как вор, на котором загорелась шапка

Россия на самом деле не имеет прямого отношения к трагедии, которая случилась в Иране с украинским Боингом, и лишь опосредованно упоминается, когда речь заходит о ракетном комплексе, из которого сбили самолет. Однако в соседском информационном пространстве вокруг этого события поднялась настоящая медиабуря. В материалах, которые активно распространяют российские СМИ, в комментариях "военных экспертов", которые дают "компетентные интервью", почему-то звучит мысль, что мир пытается во всем обвинить Россию (хотя об этом никто не заявлял).

Читая большинство материалов в российских СМИ, создается впечатление, что все происходит, как в старой притче, когда крикнули в толпе о том, что на воре загорелась шапка и Россия мгновенно начала щупать свою голову, а потом, оправдываясь, громко кричать "держи вора!", указывая на Соединенные Штаты.

Аргументируя свои "доказательства вины США" в сбивании Ираном украинского Боинга, российские СМИ приводят фантастические версии. По их мнению, США и Иран разыграли блестящую "комедию", которая состоит из нескольких актов. И все это для того, чтобы в содеянном обвинить... Россию. Почему именно ее? А для того, чтобы наложить на нее эмбарго в сфере торговли вооружением. То есть, США с Ираном договорились о войне только для того, чтобы устранить Москву с рынка оружия... Для этого они "блестяще разыграли пьесу из нескольких актов" и даже с настоящими жертвами.

Один из таких "сценариев комедии" подробно расписывает интернет-издание "Репортер". "…стойкая уверенность в том, что трагедия с самолетом МАУ, разбившимся в международном аэропорту Тегерана, является ничем иным, как блестяще проведенной операцией спецслужб понятно какой страны, во многом повторяющая историю с малайзийским МН-17, не покидала с момента известия о катастрофе. Более чем странное признание Ирана в "непреднамеренном" поражении лайнера зенитной ракетой (или ракетами) таковую уверенность не то что не разрушило, а укрепило стократно", - рассказывает автор, скрывающий настоящее имя за псевдонимом "Александр Неукропный", в творческом активе которого на данном ресурсе пропагандистские материалы о геополитике и гегемонию России во всем мире.

В этой фразе автор вспоминает и Боинг рейса МН-17, который сбил российский ЗРК "Бук". Автор даже говорит, что истории похожи (без сомнения, оба гражданских самолета с невинными сотнями пассажиров сбили из российских комплексов, на ком-то шапка действительно начала гореть – авт.), Но сходство историй не в том, по мнению "Неукропного", а потому, что... к ним причастны спецслужбы США (!)

США воюет "договорняками"?..

Идиотизм подобного заявления только настраивает на абсурдность восприятия всей российской версии событий в иранском небе.

"Обстрел американских баз – бессмысленный и очень даже щадящий... Немедля, как по команде (как?!) вспыхнувшие в Иране массовые беспорядки, своей конечной целью имеющие не менее, чем смену власти в стране. И, в особенности, трогательное и крайне своевременное обращение к тамошним "майданщикам" Дональда Трампа, содержащее текст на фарси: "Ребята, я с вами!" - такую "сюжетную линию" событий "вырисовывает" российское издание. Начало этой "линии" автор видит в "ювелирной" ликвидации американцами генерала Сулеймани, потому что он был авторитетным лицом, которое могло не дать воплотиться дальнейшим планам США в Иране (народные протесты против "невыгодной" власти).

Далее, по мнению российского автора-"эксперта в геополитике", иранский ракетный удар по американским военным базам был настоящим "договорняком": "представители Пентагона глумливо рассказывают всему миру о том, что прекрасно знали о готовящемся "возмездии" часа эдак за два с половиной до того, как оно на них "обрушилось" и успели прекрасно обустроиться в комфортабельных бункерах в ожидании шоу".

Господин Неукропний даже не может себе представить, что американская разведка работает достаточно эффективно и в данном случае она это ярко продемонстрировала. Если бы на месте американцев оказались россияне, я не думаю, что все сложилось бы также.

Обстрелы российской базы Хмеймим в Сирии как раз и демонстрируют "работу" российской разведки, и именно к такой деятельности разведывательных органов привыкли российские эксперты, поэтому в данном случае они считают такую работу американцев "договорняком".

Сбитие иракскими военными мирного украинского пассажирского самолета, по мнению российского "эксперта" - это "тонко выполнена спецоперация" ("Это была бы хорошо проведенная операция. А вот так вот – ракетой, причем, "нужной" в данной ситуации ракетой... Тут мы имеем дело уже с высшим пилотажем тайной войны, со спецоперацией, организованной на "отлично". И даже с плюсом").

Далее автор рассказывает, что не верит в разные "недостатки" и "несогласованности" в системе связи в силах ПВО Ирана и убежден в том, что человек, нажавший на кнопку "Пуск" и осуществляя ракетный залп, хорошо знал и понимал, что делает: "Тот, кто осуществлял пуск, прекрасно знал, по кому ударит эта ракета – такое вам в голову не приходило? Увы, практически любого человека можно в случае необходимости железно мотивировать: не купить, так запугать, шантажировать жизнями родных, в конце концов".

По мнению российского "эксперта", подобные методы - типичный признак работы американских спецслужб, потому что в данном случае они оказали влияние на оператора "Тора", и тот под давлением осуществил пуск ракет...

В доказательство своих слов Неукропный интерпретирует слова американского генерала Томми Фрэнкса, командующего Коалиционных сил во время первого этапа операции "Свобода Ираку" (2003 год), о том, что большое значение в успехе операции имели экономические составляющие – серьезные финансовые внесения в подготовку боевых действий.

"Эксперт" делает собственные выводы, что американцы на Востоке всех "покупают" и именно таким образом достигают цели в войнах. И что в случае со сбитием Боинга в Иране США действовало аналогичным способом.

Настоящая цель США в Иране – ударить по России

События, происходящие дальше в Ираке и Иране, анализируют российские СМИ, могут привести к власти новые политические режимы. Конечно, они будут более демократичными и более прозападными чем существующие. То есть, россияне уверены, что эти режимы станут враждебными России (конечно, демократия – для России враг).

Кроме того, Москва потеряет значительную часть рынков вооружения: "наноситься удар будет по самому успешному его сегменту – средствам ПВО. … "приобретения Ираком наших ЗРК С-400"... Черта лысого они теперь купят, а не наши "Триумфы" – после столь "успешного" применения собственными ближайшими соседями "Тора". Половина СМИ Запада уже вовсю муссирует тему "обезьяны с гранатой", усиленно напирая на то, что злополучный Boeing был сбит именно русской ракетой. Русской, русской, русской! После этого совершенно не удивлюсь, если в самом ближайшем времени Вашингтоном будет на полном серьезе поставлен вопрос об эмбарго на поставку любых российских зенитно-ракетных комплексов за рубеж", - такую версию событий выстраивают российские эксперты.

I добавляют: "…авторитетные эксперты объявят те же "Торы" "ненадежными" и опасными. Иранцы, чтобы спасти остатки собственного реноме, вполне могут попытаться спихнуть вину на технику, которая "подвела". Поддержка запрета на поставки наших ЗРК куда-либо вообще со стороны, как минимум, Канады и Великобритании, гарантирована чуть больше, чем на 100%. Что тогда делать будем?"

Благодаря этой "блестящей американской операции" Иран испытал неимоверные потери, считают российские "эксперты". Теперь иранский КСИР (российских соратников) в мире могут признать террористической организацией, а против Ирана, если он не ликвидирует "корпус", мир может применить полную "дипломатическую и экономическую блокаду" (теперь ее поддержат подавляющее большинство стран, как меры борьбы с терроризмом) . Итак, Россия на своих южных границах теряет союзника в борьбе против США.

Понятно, что все эти невероятные российские интерпретации событий и фантастические версии будущего - полная ерунда. Но учитывая, что российские эксперты не ленились и провели этот анализ, привязывая к новым версиям, все это похоже на "заметание" собственных следов.

Эти "следы" международное сообщество пока не обнаружила, и "фантастика" в российских СМИ уводит подальше от них, однако сам факт "ощупывания собственной шапки на голове" ярко свидетельствует, что российский след там все же присутствует и со временем его найдут.

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