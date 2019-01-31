''Обещают Донбассу лагеря!'' На росТВ устроили истерику из-за идеи Матиоса

Пропагандисты Кремля устроили переполох из-за предложения главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса. Речь идет о проверке на полиграфе жителей неподконтрольных районов Донбасса на предмет сотрудничества с "Л/ДНР".

Рупоры путинского режима увидели в этом намерение создать фильтрационные лагеря для дончан и даже угрозу их физического уничтожения. Надуманными страхами они поделились в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Это тоже провокация? Фильтрационные лагеря они обещают Донбассу! Это прокурор, это высшее должностное лицо! Это законник, это гарант законности!" — впал в ярость ведущий передачи Евгений Попов.

Ольга Скабеева Скриншот видео

Его поддержала скандальная Ольга Скабеева, которая продолжила нагнетать обстановку устрашающими фразами о якобы готовящемся геноциде над жителями Донбасса.

"Военный прокурор предлагает отсеять одних граждан Донбасса от других граждан Донбасса! Одни — лояльные, других куда? Уничтожить!" — выкрикнула она.

Ольга Скабеева и Евгений Попов Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кремлевский пропагандист, политолог Дмитрий Куликов предложил построить на территории Беларуси фильтрационный лагерь для украинцев. По его словам, он якобы необходим для тех пророссийски настроенных граждан, которые хотят сбежать на постоянное место жительства в Россию.

Также он нагло заявил, что считает жителей западной Украины людьми третьего сорта. Всех остальных украинцев он записал в несуществующие "Малороссию" и "Новороссию".

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