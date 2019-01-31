|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

''Обещают Донбассу лагеря!'' На росТВ устроили истерику из-за идеи Матиоса

3.6тЧитать материал на украинском

Пропагандисты Кремля устроили переполох из-за предложения главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса. Речь идет о проверке на полиграфе жителей неподконтрольных районов Донбасса на предмет сотрудничества с "Л/ДНР".

Рупоры путинского режима увидели в этом намерение создать фильтрационные лагеря для дончан и даже угрозу их физического уничтожения. Надуманными страхами они поделились в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Это тоже провокация? Фильтрационные лагеря они обещают Донбассу! Это прокурор, это высшее должностное лицо! Это законник, это гарант законности!" — впал в ярость ведущий передачи Евгений Попов.

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скриншот видео

Новости
"Будут убийства!" На росТВ поднялся переполох из-за предложения Яроша по Донбассу

Его поддержала скандальная Ольга Скабеева, которая продолжила нагнетать обстановку устрашающими фразами о якобы готовящемся геноциде над жителями Донбасса.

"Военный прокурор предлагает отсеять одних граждан Донбасса от других граждан Донбасса! Одни — лояльные, других куда? Уничтожить!" — выкрикнула она.

Ольга Скабеева и Евгений Попов

Ольга Скабеева и Евгений Попов

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кремлевский пропагандист, политолог Дмитрий Куликов предложил построить на территории Беларуси фильтрационный лагерь для украинцев. По его словам, он якобы необходим для тех пророссийски настроенных граждан, которые хотят сбежать на постоянное место жительства в Россию.

Также он нагло заявил, что считает жителей западной Украины людьми третьего сорта. Всех остальных украинцев он записал в несуществующие "Малороссию" и "Новороссию".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Анатолий Матиос
Место
Россия
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
18
17
Смешно
3
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
И вы еще чему то удивляетесь? Это же Ольга Уитаз, и этим все сказано.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
А фильтрационным лагерям для чеченцев Сукабеева не удивляется и забрать казларылых быддоросов на историческую родину тоже не хочет. Всё уродство цапья в прямом эфире...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
D Natali
D Natali
Матіос правий ,мало того що перевірити на поліграфі,а й заборонити голосувати цілому покалінню,не говорячи вже про пенсіонерів.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Наши блоги