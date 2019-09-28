Обещали сорвать: в Афганистане выборы президента превратились в кровавое шоу

В субботу, 28 сентября, в Афганистане, где начались выборы президента страны, произошел взрыв на изибрательном участке в городе Кандагар.

Он случился менее чем через час после старта голосования. Об этом сообщает Sky News.

Высокопоставленный чиновник из провинции Кандагар заявил, что в результате взрыва пострадали три человека. Информации об их состоянии на данный момент нет.

В Афганистане выборы президента превратились в кровавое шоу news.sky

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна группировка.

Известно, что ранее движение Талибан угрожало сорвать выборы, организовав нападения на избирательные центры, сотрудников избирательных комиссий и правоохранительные органы.

Отметим, что выборы президента в Афганистане стартовали в 7:00 по местному времени (5:30 по Киеву).

На пост главы страны претендуют 18 человек, в том числе нынешний глава государства Ашраф Гани и действующий премьер Абдулла Абдулла.

По данным телеканала Tolo News, общее число зарегистрированных избирателей составляет 9,6 миллионов. В 34 провинциях страны должны были открыться 5373 избирательных центра, однако 445 из них будут закрыты из-за угроз безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в столице Афганистана прогремел мощный взрыв. В аварии погибли 40 человек, более 100 пострадали.

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