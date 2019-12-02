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2 декабря • обновлено в 22:08
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Объединение России и Беларуси: в сети назвали дату общих выборов

5.5т
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В Беларуси обсуждают возможность проведения выборов в единый парламент союзного государства с Россией.

Об этом сообщает Telegram-канал "Выборный" со ссылкой на источники.

"В белорусском истеблишменте обсуждается возможность выборов в единый парламент союзного государства в 2021 году", – говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что два государства планируют создать общее правительство и парламент.

При этом в белорусском посольстве в России уже успели опровергнуть заявление дипломата, назвав его не точным.

"Если внимательно послушать запись, то можно услышать, что посол делает отсылку к Союзному договору, где всё то, что он сказал, прямо указано. Поэтому комментарии тут излишни, а вот вы вырвали фразу из контекста и некорректно вынесли ее в заголовок", – сообщил "Нашей Ниве" пресс-секретарь белорусского посольства в РФ Олег Мазуро.

Добавим, что уже известно, что 5 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко обратится к своему народу, а 8 декабря у него запланирована встреча главой Кремля Владимиром Путиным.

Путин и Лукашенко

Путин и Лукашенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко раскритиковал альянс с Россией, пожаловавшись на постоянные требования главы РФ Владимира Путина

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Беларусь
Тег
Новости России
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Мир Миру
Мир Миру
А як працює МЗС України над створенням союзу європейського стандарту Україна-Грузія-Латвія-Литва-Естонія-Польща?
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
А в белоруссии и россии об этом знают?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
это же ждет и Новороссию... остальным не беспокоиться...
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