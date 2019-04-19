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Объединение России и Беларуси: Лукашенко публично ответил Путину

7.7тЧитать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна не пойдет ни на какие компромиссы в вопросе суверенитета.

Об этом лидер белорусов сообщил во время ежегодного послания к народу и парламенту, передает "Интерфакс".

"В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места компромиссам", – подчеркнул он.

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У Путина жестко ответили Лукашенко на жалобу о "выкручивании рук"

Лукашенко добавил, что "неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность".

Лукашенко и Путин

Лукашенко и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Александр ЛукашенкоВладимир Путин
Место
Беларусь
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andrei andrei
andrei andrei
Обоссцы, дебилы, где публичный ответ Лукашенко. Гдв вопрос Путина?:-))))
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Валевич Борис
Валевич Борис
и здесь обоссали Вову Путина..
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Федоров Федор
Федоров Федор
Рыгорыч,как и Литро,решил спекулировать на теме,что "Путин вот-вот нападет")И только Рыгорыч отстоит суверенитет и независимость)
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