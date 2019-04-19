Объединение России и Беларуси: Лукашенко публично ответил Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна не пойдет ни на какие компромиссы в вопросе суверенитета.
Об этом лидер белорусов сообщил во время ежегодного послания к народу и парламенту, передает "Интерфакс".
"В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места компромиссам", – подчеркнул он.
Лукашенко добавил, что "неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность".
Лукашенко и Путин
Как сообщал OBOZREVATEL:
Александр Лукашенко заявил о союзе с Россией и поздравил Владимира Путина. При этом Лукашенко сообщил об отказе РФ считать Беларусь братским государством.
Еще Лукашенко заявил об атаке в отношении отечественного продовольствия на рынке Российской Федерации и поставил ультиматум главе Кремля Путину.
Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".
Также российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что если Беларусь хочет получать дешевый газ, то должна войти в состав России.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!