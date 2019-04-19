Объединение России и Беларуси: Лукашенко публично ответил Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна не пойдет ни на какие компромиссы в вопросе суверенитета.

Об этом лидер белорусов сообщил во время ежегодного послания к народу и парламенту, передает "Интерфакс".

"В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места компромиссам", – подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что "неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность".

Лукашенко и Путин

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