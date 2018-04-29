Объединение Кореи: Путин решил вмешаться

Президент Российской Федерации Владимир Путин решил вмешаться в налаживание взаимодействия между Южной Кореей и КНДР.

Свою готовность поддержать страны Путин выразил в телефонной беседе с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, передает пресс-служба Кремля.

"Подтверждена готовность России и далее содействовать налаживанию практического взаимодействия между Республикой Корея и КНДР, в частности — за счет реализации крупных трехсторонних инфраструктурных и энергетических проектов", — сказано в сообщении.

Владимир Путин Znaj.ua

Отмечается, что Путин подчеркнул важность продолжения усилий всех вовлеченных сторон по политико-дипломатическому решению проблем Корейского полуострова, в том числе с учетом ориентиров, содержащихся в российско-китайской "дорожной карте" урегулирования.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях. Согласован график контактов на высшем уровне", — добавили в пресс-службе.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Южная Корея пошла на радикальный шаг к примирению с КНДР.