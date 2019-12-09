Лукашенко мечтал о новом СССР? В Беларуси назвали объединение с РФ фикцией

В Беларуси никто всерьез не рассматривает объединение с Россией, рассказал белорусский публицист и писатель Северин Квятковский.

"У нас два государства. На белоруса в Москве смотрят точно так же, как и на всех остальных приезжих иностранцев. Про объединение, союзничество и так далее – это пиар-акции для вброса в информационное пространство", – подчеркнул Квятковский в эфире ObozTV.

Журналист напомнил, что Александр Лукашенко отказал России даже в просьбе разместить военно-воздушную базу на территории Беларуси.

"Потому что Лукашенко прекрасно понимает, что иначе не будет разговора с Западом. А западная Европа – это второй экономический партнер (после РФ. – Ред.). Украина, кстати, третий. Он (Лукашенко. – Ред.) как может, так и балансирует", – отметил Квятковский.

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Он предположил, что президент Беларуси даже одобряет "антироссийские" протесты в Минске.

"Думаю, что он хорошо относится. Иначе бы их просто разогнали", – пояснил публицист.

По его словам, митинги против объединения с РФ были немногочисленными как раз потому, что в Беларуси мало кто серьезно относится к заявлениям про "аншлюс", "захват" и т.д.

"Все прекрасно понимают, что встречи в Сочи с Путиным – это танцы с бубнами, которым уже больше 20 лет. Реальное объединение могло быть в 1997-99 годах, когда Лукашенко хотел возглавить новый Советский Союз. Когда этого не получилось – все стало на свои места", – рассказал он.

Путин и Лукашенко на встрече в Сочи 7 декабря 2019 года kremlin.ru

По мнению Квятковского, в украинских СМИ и социальных сетях слухи о создании союзного государства "немного преувеличивают".

"Искусственная любовь (РФ и Беларуси. – Ред.) закончилась уже лет 10 назад. Сначала Лукашенко не смог стать президентом Советского Союза 2.0. Потом россияне поняли, что военных баз и прочих политических плюшек у них на территории Беларуси не будет. Поэтому интерес исчез. Но коготки так плотно завязли друг в друге, что их уже не разорвать", – добавил он.

Белорусский писатель не исключил, что сейчас Лукашенко ездит в Россию исключительно для того, чтобы заниматься "торгом, связанным с деньгами".

"Многие удивляется – как, целых 25 лет режиму (Лукашенко. – Ред.). Ну это 25 лет серьезных вливаний в одни руки... Все, думаю, вокруг этих денег и крутится. Иначе надо делать экономические реформы. А это уже невыгодно с точки зрения внутренней политики. Потому что пострадает, в первую очередь, электорат Лукашенко", – констатировал Квятковский.

Протесты в Беларуси против объединения с Россией novychas.by

Протесты в Беларуси против объединения с Россией novychas.by

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря в Сочи президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели 5-часовые переговоры и разошлись, так и не сделав никаких заявлений перед журналистами.

В тот же день в Минске прошли протесты против интеграции Беларуси с РФ, на которые вышло около тысячи человек.

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