Я завскладом не буду, – Лукашенко об объединении Беларуси и России

Дарья Дурова Мир 01:20, 7.08.2020

Объединение в "Союзное государство" с Россией беларусы "не воспримут" даже при самых выгодных условиях.

Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Видео беседы было опубликовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Подобное объединение было возможно сразу после распада Советского Союза, но не сейчас. "Народ к этому не готов и никогда уже… Народ перезрел", – сказал Лукашенко.

На вопрос о том, хотел ли президент России Владимир Путин создать общее государство и предлагал ли Лукашенко пост спикера Госдумы нового объединения, президент ответил:

"Неправда. Во-первых, потому что я никогда бы на это не согласился… Я завскладом не буду. Я заведующим складом не буду. Но это не главное".

Как писал OBOZREVATEL, по мнению Александра Лукашенко, у Путина "есть хорошая черта" – не отступать от обещанного.

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Мир

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