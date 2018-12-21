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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко
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Обама – Санта-Клаус: почему наши политики так не поступают?

Обама пришёл в детскую больницу в джинсах и шапке Санты поздравлять детей с наступающим Рождеством.

Улыбается по-доброму.

Заливается с детьми смехом.

Поёт вместе с ними песни и обнимает больных деток так крепко как родной отец.

Обама – Санта-Клаус: почему наши политики так не поступают?

Люди смотрят на него.

Нет, не глазами согнанных для массовки по разнорядке медсестёр и нянечек.

А влюблёнными глазами - как на кумира.

Я посмотрел не только фото, но и видео оттуда.

Вы знаете.

Не вооруженным глазом видно - ему это в кайф. Он не позирует и не ищет лучший ракурс для глянца - он просто такой.

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И это расходится в массы в миллионы раз лучше и быстрее чем потуги наших "великих чинуш", которые приезжают к детям - потому что так надо по протоколу для выборов.

Обама – Санта-Клаус: почему наши политики так не поступают?

Он уже не президент.

Все что хотел, он уже сделал и сказал.

Ему не надо метать бисер перед избирателями.

Он может вообще этого всего не делать.

А он, как и раньше, делает поступки, которые заставляют восхищаться не только тех к кому он пришёл, но и весь мир, кто об этом читает в новостях.

И вдруг ты отчетливо понимаешь.

Я хочу чтобы президент был именно таким.

Открытым, не пафосным, простым в общении, располагающим у себе.

Обама – Санта-Клаус: почему наши политики так не поступают?

Кто?

Скажите, вот кто из наших политиков может вот так одеть колпак и без свиты, лимузинов, пиарщиков и охраны пойти к детям с подарками.

Почему над "случайными" фото из продуктового, с АЗС и готовки сырников ржёт вся страна, почему фото с официального посещения делегациями чиновников детей в школе вызывают изжогу, а вот эти фотографии вызывают симпатию и уважение.

Потому что на фото человек, который достиг всего и остался Человеком.

Не потому, что так надо для пиара - а потому, что так хочется и так в кайф.

А эти.

Приходят в костюмах в школу, толкают пафосные речи и кидают в детей киндер сюрпризами со своими именами. Вроде Боги спустились с Олимпа, а не люди.

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Автор
Алексей ДавиденкоАлексей Давиденко
Персона
Барак Обама
Место
США
Источник
Источник:Facebook Алексея Давиденко
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