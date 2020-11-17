Обама назвал Путина 'жестким уличным боссом', а Медведева – 'стилягой в костюме'

В свет вышел первый том мемуаров 44-го президента США Барака Обамы под названием "Земля обетованная" (A Promised Land).

В своей книге бывший глава Белого дома писал о России и ее президентах Владимире Путине и Дмитрии Медведеве, передает The Guardian.

В своих мемуарах Обама назвал Медведева более сговорчивым, чем Путин. При этом в общении с Медведевым присутствовала "определенная ироническая отстраненность", будто бы он хочет дать понять, что "сам по-настоящему не верит в то, что говорит".

"Президент Дмитрий Медведев казался олицетворением новой России: молодой, подтянутый и одетый в модные костюмы европейского стиля", – вспоминал Обама.

Также бывший американский лидер видел в Медведеве технократа, "работающего за сценой, без политического профиля и собственной базы избирателей".

Путина же он назвал "жестким, воспитанным по законам дворов уличного босса из тех, кто руководили чикагской машиной". По словам Обамы, при Путине новая Россия становилась с каждым годом становилась более похожей на старую.

44-й президент США, описывая вторжение России в Грузию в 2008 году, назвал это знаком "растущей самоуверенности и общей угрожающей позиции Путина".

Барак Обама был главой Штатов с 2009 по 2017 год. Является лауреатом Нобелевской премии мира 2009 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Барак Обама отказался считать Россию сверхдержавой и назвал причину.