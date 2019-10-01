Об Украине забыл? Макрон в ПАСЕ внезапно поддержал Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возвращение российской делегации на заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Об этом он заявил, выступая в ПАСЕ во вторник, 1 октября. При этом лидер французов подчеркнул, что возвращение РФ в ПАСЕ не означает, что в Европе забыли о "замороженных" конфликтах на континенте.
"Это решение совершенно не ослабляет нашу европейскую решимость положить конец "замороженным" конфликтам", – акцентировал Макрон.
Президент Франции объяснил, что под "замороженными конфликтами" имел в виду кризисы, связанные "с Украиной, Грузией, Кавказом и Приднестровьем".
Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Генассамблее ООН, что заметил прогресс по ситуации на востоке Украины.
Эммануэль Макрон
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 июня ПАСЕ окончательно утвердила резолюцию о возвращении делегации России в свой состав.
После этого украинская делегация объявила бойкот ПАСЕ из-за России. Также члены делегации срочно обратились к президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и правительству.
Для консультаций Украина отозвала посла при Совете Европы – Дмитрия Кулебу. Он рассказал, какую "ответку" нанесет страна.
В свою очередь, партия "Слуга народа" выступила против выхода украинской делегации из ПАСЕ, несмотря на возвращение России в эту организацию.
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