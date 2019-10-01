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1 октября • обновлено в 14:36
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Об Украине забыл? Макрон в ПАСЕ внезапно поддержал Россию

1.7т Читать материал на украинском

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возвращение российской делегации на заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом он заявил, выступая в ПАСЕ во вторник, 1 октября. При этом лидер французов подчеркнул, что возвращение РФ в ПАСЕ не означает, что в Европе забыли о "замороженных" конфликтах на континенте.

"Это решение совершенно не ослабляет нашу европейскую решимость положить конец "замороженным" конфликтам", – акцентировал Макрон.

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Президент Франции объяснил, что под "замороженными конфликтами" имел в виду кризисы, связанные "с Украиной, Грузией, Кавказом и Приднестровьем".

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Генассамблее ООН, что заметил прогресс по ситуации на востоке Украины.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

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Персона
Эммануэль Макрон
Место
Франция
Тег
ПАСЕ
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
На "миротворец" падлюку!
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0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Задолбала уже всех ваша Украина.
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1
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Внезапно для кого? для скакуасов?
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4
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