Об Украине забыл? Макрон в ПАСЕ внезапно поддержал Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возвращение российской делегации на заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом он заявил, выступая в ПАСЕ во вторник, 1 октября. При этом лидер французов подчеркнул, что возвращение РФ в ПАСЕ не означает, что в Европе забыли о "замороженных" конфликтах на континенте.

"Это решение совершенно не ослабляет нашу европейскую решимость положить конец "замороженным" конфликтам", – акцентировал Макрон.

Президент Франции объяснил, что под "замороженными конфликтами" имел в виду кризисы, связанные "с Украиной, Грузией, Кавказом и Приднестровьем".

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Генассамблее ООН, что заметил прогресс по ситуации на востоке Украины.

Эммануэль Макрон

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