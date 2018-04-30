Утром стало известно о том, что израильская авиация снова нанесла удары по сирийской территории, в районе города Хомс. Как считают наблюдатели, официально в этом месте находились склады вооружений сирийской армии, но на самом деле эта армия уже давно превратилась в химеру и под ее брендом выступают вооруженные группировки разных мастей. Наиболее организованными наземными силами, от имени Асада, безусловно выступают легионеры КСИР, корпуса стражей иранской революции. По своей сути они являются аналогом германских войск СС, которые почти не подчинялись военному руководству и когда такое происходило, то лишь по указанию собственного руководства.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Характерная деталь, которая указывает на суть этого положения и которую тщательно обходят стороной "историки" из Московии, касаются событий, так называемой "курской битвы". Из нее так и не решились сделать чем-то наподобие Сталинградской битвы, хотя масштаб драки был крупнее, да и по замыслу операция должна была оказаться куда более грандиозной.

Достаточно вспомнить о роли сталинградской операции. Она носила вспомогательный характер и если внимательно изучить ее результаты, то безусловно окажется, что с военной точки зрения это стало громадным недостроем и вот почему.

На самом деле, изначально планировалась более мощная стратегическая операция в районе Ржева. Об этом говорит как состав ударной группировки, значительно превышающей сталинградскую, как по количеству, так и по ее атакующему качеству. Кроме того, россияне сами всегда подчеркивают искусственно выведенную ими аксиому "Где Жуков, там – победа". На самом деле, этот спорный тезис имеет мало общего с реальностью, но сами россияне в это люто верят. Так вот, именно ржевской операцией командовал Жуков.

Стратегический замысел операции был действительно грандиозным. Напомним, к тому времени (концу осени 1942 года) Вермахт продвинулся к Сталинграду на Востоке и Грозному на Юге. В общем, германское командование уже планировало финальную стадию операции по захвату бакинских месторождений нефти, что означало бы уже безусловную смерть совка. Поскольку Вторую Мировую Войну назвали "Войной Моторов", то без топлива для танков, самолетов, автомобилей и прочей техники, войну нельзя было не только выиграть, но даже устоять в обороне. В то время, промышленные месторождения нефти совка были только в районе Дрогобыча, в Западной Украине и самая мощная нефтедобывающая инфраструктура была в районе Баку.

Мало того, спусковым крючком нападения Германии на совок, стала та же самая причина. Сталин отдал команду своим войскам аннексировать Буковину, принадлежащую тогда Румынии и обозначил свой оперативный интерес к нефтяным месторождениям в Плоешти. Если бы ударные группировки, которые развертывались именно на этом направлении, прорвались к нефтяным полям, то Вермахт стал бы перед бензиновым голодом и то, чем он успешно взламывал оборону противника – авиация и танки, если не стали бы на прикол, то потеряли бы размах маневра, ради которого они и создавались. То есть, обозначив этот интерес, Молотов, от имени Сталина, уже осенью 1940 года, ставил ультиматум Гитлеру. В общем, после этого выбора у Германии уже не было.

Та же самая задача стояла перед германскими войсками и в Закавказье. Но есть важная деталь. Если бы задача ставилась просто уничтожить нефтепромыслы Баку, то это уже можно было сделать с лета 1942 года, но ничего подобного сделано не было, поскольку планировалось захватить нефть без разрушений и необходимости восстанавливать разрушенное.

При этом, Абвер имел информацию о том, что промыслы подготовлены к уничтожению, а о том, что совки взорвут нефтепромыслы – немцы догадывались и даже были уверены в этом. Они уже насмотрелись на то, как отступающий совок заминировал и подорвал центр своего Киева и как взорвал плотину Днепрогэса. Кстати, об уничтожении центра столицы Украины и не только об этом, мы прямо сейчас готовим серию статей. В общем, штурм Баку откладывался именно по той причине, что взять его надо было аккуратно и без разрушений.

Но всем понятно, насколько важно было получить бакинскую нефть и потому, сколько войск было собрано в районе Кавказа. Причем, там были сконцентрированы почти все силы, которые сейчас имеют условное обозначение "спецназ". С одной стороны, для совка это была критическая ситуация, но и для Германии – тоже. Коммуникации были крайне растянуты и ударные группировки подставили противнику крайне ослабленные фланги. Это говорит о том, как немцы презрительно относились к уровню военного искусства совкового командования.

Уже на конец 1942 года, ситуация выложилась таким образом, что рассекающий удар в сторону Одессы или Мариуполя, могла бы закинуть все ударные войска Вермахта в гигантский, невиданный доселе, котел и лишить всю группировку снабжения. Причем, наиболее желательным направление такого удара, была либо Одесса, либо Херсон. В таком случае, в котле оказывались бы и войска, оккупировавшие Крым.

Важный и очень положительный момент для совка был в том, что расстояния от источников сил и средств, у совка был минимальный, а у Германии – плечо было максимальным. Просто можно представить себе, как сейчас, с хорошими дорогами, как автомобильными, так и железными, будет выглядеть переброска десятка дивизий от Грозного или Нальчика как и из Германии или Франции, в район Смоленска, чтобы понять, как было бы трудно отражать мощное наступление совка в районе Ржева. Для этого надо было взломать оборону противника и уйти километров на 80-100 в в тыл, чтобы потом вводить в пролом все новые войска, с целью охвата как можно большего количества германских войск. В самом удачном случае, удалось бы развалить весь северо-восточный фланг войск Вермахта и действительно – выйти к морю, а дальше просто удерживать перемычку и душить противника методом истощения.

Именно для того, чтобы с началом Ржевско-Вяземской наступательной операции связать германские войск на юго-восточном фронте и была организована отвлекающая операция под Сталинградом, известная под условным наименованием "Уран". В общем, ее последствия оказались неожиданно значительными. В ней проигралась общая ситуация на всем фронте, со слабыми флангами ударных группировок. Как и ожидалось, фланги просто развалились и задуманная изначально операция по сковыванию максимального количества германских войск, превратилась в наступательную операцию очень странного характера. На самом деле, если отбросить все то, что сейчас известно о замысле этой операции и представить, что могло быть истинной целью операции (кроме оттягивания войск, которые нельзя было пустить под Вязьму и Ржев) то единственная реальная цель – выход к берегу Азовского моря, в районе Ростова-на-Дону – Таганрога.

Каждый может взять карту расположения войск по состоянию на ноябрь 1942 и провести прямую линию из района севернее Сталинграда к Таганрогу. Как только это будет сделано, сразу все встанет на место. Так и должно было выглядеть направление основного удара, будь это основная операция. Но сил и средств было недостаточно именно для выполнения таких задач, а потому, все ограничилось только обходом небольшой группировки войск, состоящей, в основном, из сил армии Паулюса. Именно Сталинградская операция выполнила свою задачу на пять с плюсом. То есть, удалось получить результат больший, чем этого требовалось изначально на этом участке фронта, но стратегическая цель так и не была достигнута.

Это случилось потому, что бездарь Жуков так и не смог проломить брешь в обороне противника, на своем участке фронта и потому, смысл в оттягивании восточной группировки германский войск был утерян абсолютно. Единственное и бесспорное достижение полководца Жукова в той операции, стало закапывание в безымянных могилах около миллиона красноармейцев. Наверное именно такие достижения россияне будут праздновать 9 мая. Пока возились с армией Паулюса, Вермахт спокойно вывел свои войска с Кавказа и момент для такой операции был утерян.

Новости Россия вступает в период апофеоза разложения

Понятно, что из этого события сделали героическую эпопею и теперь считают эту крупную, но по своей сути – куцую операцию, чуть ли не главной иконой совкового эпоса. Причем, основные резервы, которые пошли в дело под Сталинградом, просто не пошли в тот самый прорыв, который не смог обеспечить Жуков, но их все равно не хватило для более мощного рывка.

В этом смысле битва, названная "Курской дугой", стала продолжением того самого замысла, который потерпел две оглушительные катастрофы, которые тщательно вымараны из истории совково-германской войны. Та самая жуковская операция "Марс" не впервые имела своей целью отсечение германских войск по линию Днепра. Первая имела форму Харьковской контр-наступательной операции и закончилась полным провалом. То есть, пользуясь мерками россиян, любая из этих двух операций и уже не говоря о начальном этапе войны, имела потери кратные или даже на порядок большие потери красной армии, в сравнении с потерями германских войск под Сталинградом. При этом, о Сталинграде трубят уже чуть ли не в сортирах, а про Сычовку, Харьков или Ровно – молчок.