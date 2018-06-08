Актер Михаил Ефремов в интервью видеоблогеру Юрию Дудю сообщил, что знает, как можно помириться с Украиной. Отвечая на вопрос о Крыме и Крымском мосте, Ефремов заявил: "Надо им этот мост отдать, пускай они деньги берут за проезд, и они счастливы будут и, может быть, Крым простят". Что же касается статуса Крыма и его принадлежности, то Ефремов предложил финансовый путь урегулирования этого вопроса: "Мне кажется, что если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то можно вполне договориться".

В Совете Федерации сочли, что Ефремова за эти слова можно привлечь к ответственности. Член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков объяснил, что "Крымский мост – это территория России, фактически Ефремов призывает к нарушению территориальной целостности". Самого Ефремова Цеков назвал "абсолютно неглубоким, поверхностным человеком", а его заявление насчет Крымского моста "возмутительным".

Еще более сурово отреагировал на слова Ефремова зампред Совета министров Республики Крым Дмитрий Полонский. "Для меня такие заявления – предательство интересов страны", - объяснил чиновник.

Очевидно, что оба представителя российской власти не смотрели интервью актера, поскольку из ответов Ефремова видно, что он иронизировал, справедливо полагая, что было бы неуместно ему, актеру, а не политику, не аналитику надувать щеки и всерьез обсуждать какие-то реальные шаги в решении одной из самых болезненных тем мировой политики.

Людей тоталитарного и авторитарного склада мышления вообще отличает угрюмая серьезность и крайне свирепое отношение к иронии. Не случайно при Сталине сажали за анекдоты, а из всего спектра смешного признавался только злобный хохот над поверженным врагом.

Новости Крым уверенно превращается в пустыню

Современная смеховая культура российского телевизора в значительной мере демонстрирует возврат к этим временам. В программах Владимира Соловьева столько веселья, что их впору переименовывать в юмористические. Но при этом здесь крайне серьезно подходят к вопросу о том, над чем смеяться можно, а что является объектом, в котором нет и не может быть ничего смешного. При любой попытке пошутить над Путиным лица Соловьева и его кукол каменеют, и шутник жестко одергивается, даже если шутка уместная и смешная. И в то же время все, кто в данный момент являются врагами путинского режима, постоянно вызывают у участников шоу приступы неудержимого смеха.

Самой смешной страной на планете, с точки зрения Соловьева и его кукол, является Украина. А в Украине самый смешной – президент этой страны, Петр Порошенко. Как только Соловьев произносит это имя, он тут же начинает кривляться, корчить рожи, делать идиотское выражение лица и пытаться пародировать украинские речевые интонации. Получается совершенно не похоже и абсолютно не смешно, но куклы в студии послушно изображают веселье и стараются соответствовать.

Новости Кремлевские мстители

В программе "Вечер" от 6.06.2018 участники устроили конкурс на самое оскорбительное высказывание о президенте Украины. "Политолог" Дмитрий Куликов долго и страстно хрипел и сипел всякие гадости про Украину, и все это ради того, чтобы назвать Порошенко "шоколадным Буратино". "Политологу" Куликову так понравилась эта обзывалка, что он ее повторил несколько раз и всякий раз лицо его расплывалось в счастливой улыбке.

Беглый украинский политик Владимир Олейник не стал заморачиваться с придумыванием новых обзывалок для украинского президента и сказал просто: "Порошенко – это еще тот подлец!". Этим утверждением находящийся в Украине в розыске по уголовному делу Олейник завершил свой призыв к военнослужащим Украины не выполнять приказы Порошенко, который является верховным главнокомандующим. Свое требование Олейник обосновал двумя аргументами. Во-первых, он объяснил, что "Порошенко – фейк", а приказы "фейка" выполнять, действительно, странно. Второй аргумент беглого политика вносит новое слово в теорию права. Владимир Николаевич, будучи заслуженным юристом Украины, объяснил, что военные не должны выполнять приказы своего главнокомандующего, президента Порошенко, поскольку у него низкий рейтинг.

"Вот придет тот президент, который кровью распишется, тогда и будете выполнять!", - призвал военнослужащих украинской армии заслуженный юрист. Данное открытие заслуженного юриста Олейника в корне меняет чуть ли не все отрасли права, ставя их на прочную основу прикладной социологии. Теперь, прежде чем выполнить указ президента, любой человек, будь то военный или гражданский, обязан выяснить, какой у президента в данный момент рейтинг. То же самое, видимо, относится и к законам: если у парламента низкий рейтинг, то принятые им законы выполнять запрещается. Жаль, нет Льюиса Кэрролла для адекватного описания "зазеркалья" имени Владимира Олейника.

Вот уже вторую неделю российский телевизор не может расстаться с темой воскресения Аркадия Бабченко. Не отпускает она ведущих телешоу, которые эту тему мусолят и обсасывают с разных сторон, пытаясь выжать из нее как можно больше материала для разжигания ненависти к Украине. Программа "Вечер", о которой шла речь выше, началась с натужного веселья Соловьева, с которым он принялся комментировать список из 47 журналистов и блогеров, которым, по утверждению украинского сайта "Страна", угрожает смерть от рук киллеров.

Новости Путину есть что прятать

"Вот там есть Евгений Киселев – кому он нужен?" - веселился Соловьев. После чего построил серьезное лицо и сурово произнес: "Кстати, насчет Киселева. Его один из журналистов "МК" обвинил в том, что он является сотрудником КГБ. Как же вы взяли сотрудника КГБ на работу? Где же ваша люстрация?".

Трудно сказать, чего в этой реплике Соловьева больше: лживости, подлости или мелкой мстительности. Дело в том, что источник, на который сослался Соловьев – это сотрудник "МК" Александр Мельман, который на днях опубликовал вполне гнусную статью, где назвал Евгения Киселева "агентом КГБ Алексеевым" и сделал это на том основании, что Евгений Киселев в 1979-81 годах проходил срочную службу в Афганистане переводчиком. Поскольку о том, что человек является агентом КГБ, может знать только сотрудник конторы, очевидно, что Мельман попросту соврал, а Соловьев это вранье распространил на большую аудиторию.

Причем в глазах Соловьева и большей части его аудитории тот факт, что человек был агентом КГБ, не является компроматом, а наоборот, служит свидетельством того, что "он – наш, правильный, советский". Тогда зачем Соловьев так охотно подхватил и транслировал вранье Мельмана? Тут все просто: это был донос, но не российской, а украинской аудитории.

Поскольку, если в России, благодаря соловьевым, создано подобие культа КГБ, являющегося частью ностальгии по СССР, то в Украине, которая пытается разорвать пуповину, связывающую это страну с советским прошлым, былое сотрудничество с КГБ может поставить крест на работе на телевидении. Будучи человеком весьма мелким и мстительным, Соловьев не может забыть Евгению Киселеву того центрального положения, которое тот занимал в российских медиа во второй половине 90-х…

В последнее время участились случаи использования федеральных эфиров их участниками в личных интересах. Только что, на последнем "Воскресном вечере", Ж. постоянно рекламировал свой собственный "свечной заводик" - некую коммерческую образовательную контору под названием "Институт современных цивилизаций". Причем делал это глава ЛДПР с присущей ему наглостью и нахрапом, называя адрес своей лавочки, расценки, заманивая дешевизной и перспективами. Теперь вот Соловьев использует федеральный эфир для того, чтобы путем ложного доноса создать проблемы для своего врага.

Будучи людьми неглупыми и неплохо образованными, некоторые обитатели российского телевизора, тот же Соловьев или Ж., прекрасно понимают, что все фашистские режимы смертны, причем смертны внезапно, и что тот режим, который они обслуживают, исключением не является. Отсюда и лютая злоба к тем, кто выбрал иную судьбу, и стремление выжать все возможное из своего сегодняшнего положения…