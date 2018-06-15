ПРО ЕВРЕЕВ И ПЕНСИЮ

Как известно, лишение евреев воли и способности к сопротивлению во времена Третьего Рейха происходило постепенно: сначала желтая звезда - потом не ходить по тротуару - затем гетто с отдельными квартирами и даже льющейся из-под крана водой, правда струйка становилась все тоньше и тоньше, но это не важно, чего там выступать, квартира же есть; а в финале, когда со всем смирились, - телячьи вагоны в один конец под названием Треблинка-Освенцим-Равенсбрюкк-Маутхаузен-Бухенвальд. (Потом, конечно, будет город Нюрнберг, только никого из этих людей счастье Нюрнберга не коснется, они будут мертвы, из их волос попытаются плести сумочки, из них самих - мыло, а золотые зубы вырвут из трупов и отдадут на переплавку).

В течение всего этого процесса лишения евреев воли происходили показательные расправы: сначала штрафы, потом избиения, потом отъем имущества, потом расстрелы, но так, легонько, низэнько-низэнько, но чтобы понимали, что любого это может коснуться и выбор жертвы совершенно рандомный, определяющее в выборе - еврейство. Ну да - и шло все это на фоне победных реляций о падении Франции, Нидерландов, Бельгии, с Англией незадача, но это временно, зато посмотрите на танки Роммеля в Африке - ну и т.д. и т.п., вы и без меня это все знаете.

Ну вот примерно то же самое с подавлением воли народа к сопротивлению происходит в России на фоне трубадурства Первого и иных каналов об невиданных доселе успехах, подъеме уровня жизни, улучшении медицины, образования и вообще житья до ста лет без боли. И все это стало возможным только с тем же самым президентом, потому что кто, если не он. И в самом -то деле, велика Россия, а выбирать некого, как говаривал политрук Клочков у несуществовавших героев-панфиловцев.

Так вот, про Россию. Сначала - Закон Димы Яковлева: сожрали, поперхивались, конечно, с непривычки, некоторые даже блевали, но сожрали. Потом - рыба покрупнее: аннексия Крыма и война с ближайшим и родным соседом - Украиной - ну тут тоже, кашляли, плевались, аллергия у многих даже была, но ничо, сожрали, сглотнули, давились, но переварили. На этом фоне - демонстративные посадки на несоразмерные сроки по Болотному делу, борьба с блогерами, с перепостами, с пикетчиками, вообще со всеми, кто голову не между колен засунул, глаза в пол, а пытается еще что-то разглядывать и даже не верить своим глазам. Но это все сжевывали, уже почти не блюя.

А Первый канал увеличивал количество и оборотистость трубадуров, заведя славных помощников в виде Лайфньюсов и Рашы Тудэй, пардон май френч, как говорится.

И вот теперь, когда воли нет ни на что, когда страх заполз в сердце почти каждого, и главным для этого почти каждого стало сидеть тихо и годить, и бочком-бочком мимо лиха протиснуться, и голову между колен держать перманентно, а глаза и вовсе закрыть, и в уши вставить любое, что вставляется, - вот теперь-то и наступает главное - ПОСТЕПЕННОЕ

(по словам Правительства как сообщает Интерфакс вот здесь http://www.interfax.ru/russia/616941)

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА С 2019 года, женщинам на восемь лет - с шестидесяти трех, мужчинам на пять - с шестидесяти пяти. А они, мужчины российские, вроде как всего в среднем живут до шестидесяти пяти с небольшим.

Народ наш, конечно, теперь уже все схавает - ну ведь не мыло же, в самом-то деле, собираются из нас делать! Наученный опытом последних лет, он еще и благодарочки пошлет президенту по прямой линии за то, что можно у любимого станка (скальпеля, доски, метлы, кульмана) в любимом коллективе провести еще столько времени Родине на пользу!

А если серьезно, может, его и следует повышать, возраст этот пенсионный, но сначала, все-таки, надо бы перестать тратить наши налоги на войну, да еще и не одну, надо бы победить или хотя бы уменьшить коррупцию, и, главное, научиться не бояться своего народа и обсуждать с ним такие радикальные и касающиеся миллионов меры до заседания правительства. Он ведь совсем не дурак, народ-то наш российский, он просто телевизором, работающим на наши налоги, больно сильно отравлен.

Разве не так?

PS Забыла сказать, что средняя продолжительность жизни в России - 72,4 года.