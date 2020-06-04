О чем говорит уровень смертности от коронавируса: в ВОЗ предупредили о поспешных выводах

Заявления о факторах, которые якобы влияют на увеличение или уменьшение уровня смертности в разных странах мира при пандемии коронавируса, преждевременны.

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Такого мнения придерживается директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Об этом он сказал на онлайн-брифинге (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Есть много-много факторов. Все будет ясно по мере развития эпидемии. Еще слишком рано делать конкретные заявления, нужно относиться к этому с большой осторожностью", – заявил он.

По словам специалиста, уровень смертности не является показателем работы системы здравоохранения той или иной страны. Клюге привел пример Китая, где сперва наблюдалась высокая смертность от COVID-19, однако потом, "когда эпидемия состарилась", она уменьшилась.

"В некоторых странах, таких, как Бельгия, например, уровень смертности был выше, но тестировались медицинские работники. А теперь Бельгия расширяет свои возможности по проведению тестов, уровень смертности падает", – пояснил директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Китая, вероятно, преднамеренно скрывали от ВОЗ информацию о коронавирусе, который вызвал мировую пандемию.