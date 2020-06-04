Главная Новости
4 июня • обновлено в 08:43
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

О чем говорит уровень смертности от коронавируса: в ВОЗ предупредили о поспешных выводах

2.3т
Читать материал на украинском

Заявления о факторах, которые якобы влияют на увеличение или уменьшение уровня смертности в разных странах мира при пандемии коронавируса, преждевременны.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Такого мнения придерживается директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Об этом он сказал на онлайн-брифинге (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Есть много-много факторов. Все будет ясно по мере развития эпидемии. Еще слишком рано делать конкретные заявления, нужно относиться к этому с большой осторожностью", – заявил он.

О чем говорит уровень смертности от COVID-19: в ВОЗ предупредили о поспешных выводах

По словам специалиста, уровень смертности не является показателем работы системы здравоохранения той или иной страны. Клюге привел пример Китая, где сперва наблюдалась высокая смертность от COVID-19, однако потом, "когда эпидемия состарилась", она уменьшилась.

"В некоторых странах, таких, как Бельгия, например, уровень смертности был выше, но тестировались медицинские работники. А теперь Бельгия расширяет свои возможности по проведению тестов, уровень смертности падает", – пояснил директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Китая, вероятно, преднамеренно скрывали от ВОЗ информацию о коронавирусе, который вызвал мировую пандемию.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Швейцария
Теги
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) смерть вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 823.

    Вылечились: 10 440. Умерли: 735.

  • В мире заболели более 6,5 млн человек, погибли – 384 тысяч.

  • Ученые из Европы обнаружили новый способ диагностики COVID-19. Он показывает степень опасности вируса.

  • ВОЗ объявила о возобновлении испытаний "препарата Трампа", который раньше обвиняли в повышении смертности от коронавируса.

  • COVID-19 вызвал дискуссии в мире: Швеция признала ошибку отказа от карантина, а Южная Корея ввела QR-коды для похода в клуб или церковь.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги