О чем договорились Трамп и Ын: подписан итоговый документ

Лидеры США и КНДР по итогам встречи в Сингапуре подписали итоговое соглашение о признании достигнутого на саммите прогресса.

Также они поблагодарили друг друга за проведенные переговоры, передает РБК.

Церемония состоялась в отеле "Капелла" на острове Сентоса, отделенного от остальной части Сингапура мостом.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп КП

Во время церемонии северокорейский лидер назвал подписанный документ историческим. По словам Ким Чен Ына, его подписание "возвещает о новом старте", передает РИА Новости.

"Мы увидим большие перемены", — отметил глава КНДР.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что гордится результатами саммита.

"Я думаю, что вообще наши отношения с Северной Кореей … теперь в совершенно иной ситуации, чем раньше", — добавил американский президент.

"У нас была историческая встреча, и мы решили оставить прошлое позади. Мы собираемся подписать исторический документ", — сказал Трамп.

Точное содержание документа пока неизвестно.

Сразу после подписания декларации Дональд Трамп пообещал пригласить лидера КНДР на новую встречу в Белый дом. "Несомненно, я это сделаю", — заявил он.

Ким Чен Ын, в свою очередь, отметил, что готов сотрудничать с США по всем вопросам.

"Нам было нелегко приехать сюда. Было прошлое, которое держало нас за щиколотки, и ошибочные предубеждения и подходы, закрывавшие временами наши глаза и уши. Мы преодолели все это, и мы находимся сейчас здесь", - сказал он.

Кроме того, Трамп заявил, что он наладил особые отношения с Ким Чен Ыном.

"Я хочу поблагодарить Кима. Мы провели много времени вместе, очень насыщенного времени", - сказал он.

Трамп отметил, что Ким Чен Ын "очень талантливый человек", который "очень любит свою страну".

Отвечая на вопрос журналиста о том, согласился ли Ким Чен Ын на денуклеаризацию, лидер США заявил, что "мы начнем этот процесс очень скоро, очень, очень скоро".

Как сообщал OBOZREVATEL, после встречи Трамп рассказал "об очень, очень хорошей состоявшейся беседе" и о "дилемме, которую им предстоит разрешить", а Ким, в свою очередь, заявил о желании "тесно сотрудничать с американским коллегой".