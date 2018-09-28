Ньютон вычислил дату конца света: расшифрованы записи физика

Ученые расшифровали записи физика Исаака Ньютона, который вычислил дату апокалипсиса по Библии.

Данные легли в основу книги "Исаак Ньютон: дары А**, которая переделала Вселенную". Ее автор Флориан Фрейштетер утверждает, что физик изучил огромное количество религиозных текстов и попытался построить хронологию событий, в том числе сделав несколько предсказаний, пишет The Daily Star.

"Для Ньютона новым началом должен стать 2060 год. Возможно, в это время должна произойти какая-то катастрофа, либо война, которая продлится четыре десятилетия и в конечном счете приведет к началу новой эры", - отмечают исследователи.

Ньютон писал о конце света под псевдонимом Иегова Санктус Унус. В этих работах ученый говорил об исследовании библейских текстов.

Он изучил Евангелие и пришел к выводу о том, что Земля вскоре снова станет "Божьим царством" и "перезагрузится".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что ученые доказали приближение планеты Х к Земле, которое приведет к концу света.