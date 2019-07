Нью-Йорк погрузился в темноту из-за блэкаута: появились фото и видео

В США в центре Нью-Йорка в ночь на 14 июля из-за аварии на подстанции произошло масштабное отключение электроэнергии, без света остались более 70 тыс. человек.

Больше всего проблемы затронули Манхэттен и Верхний Вест-Сайд. Из-за блэкаута была нарушена работа нью-йоркского метро, на улицах не работали светофоры, что привело к пробкам. Множество людей застряли в лифтах, передает Telegram-канал "Говорит Москва".

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в Twitter отчитался о ликвидации последствий ЧП. Он поблагодарил сотрудников полиции и экстренных служб за слаженную работу.

“Restorations are underway with ConEd aiming to have ALL customers restored by midnight. @nycemergencymgt is continuing to respond to affected area.” – @NYCMayor pic.twitter.com/v5cCrkCi7v

Power was restored to remaining customers. I want to thank all of our first responders, the men and women of the NYPD, FDNY and @NYCEmergencyMgt for their hard work tonight — and every New Yorker for responding to the black out with that trademark NYC grit and toughness.