Нужны ли маски после вакцинации от COVID-19: главный санврач США дал совет

Использование защитных масок, а также соблюдение социальной дистанции должны остаться главными мерами безопасности во время пандемии COVID-19 даже после появления вакцины.

Об этом сказал главныйинфекционный врач США Энтони Фаучи, сообщает Голос Америки. По его словам, не всегда можно знать, что вакцина против коронавируса (даже если она будет эффективной на 90%), окажется действенной для конкретного человека.

"Я бы рекомендовал людям не отказываться от всех мер здравоохранения только потому, что вы получили вакцину (от коронавируса, – Ред.), – заявил Фаучи.

По мнению доктора, появление вакцины от этого заболевания на некоторое время может снять панику и тревогу в мире из-за возможности заразится. Одна, Фаучи не советует отказываться от средств защиты.

Отметим, в мире существует около 150 потенциальных вакцин от COVID-19, но ни одна из них официально не зарегистрирована. Однако, около десяти дошли до третьей стадии испытания. Так, вакцина фармкомпаний Pfizer и BioNTech показала 90%-ую эффективность. Сейчас препарат проходит финальный этап клинических испытаний. Кроме того, в Мельбурне (Австралия) заявили, что также готовятся к производству миллионов флаконов одной из наиболее перспективных вакцин. Этим процессом занимается глобальная биотехнологическая компания CSL.

Также в Израиле стартовали испытания вакцины от COVID-19 Brilifeна людях. Она может быть доступной не менее, чем через год.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые провели ретроспективное исследование, по результатам которого определили, что непривитых от гриппа пациентов с коронавирусом чаще госпитализировали, чем привитых.