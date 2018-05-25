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Борис Акунин
Борис Акунин
Русский писательВсе статьи автора

Нужно помнить тех, кто погиб и кто спасал. И не забывать тех, кто арестовывал и убивал

6.6т

В Берлине на тихой зеленой улице рядом два дома с памятными досками. Из первого, не особенно большого (он на снимке), были отправлены в концлагеря и там погибли аж 19 человек. Еще двое предпочли депортации Freitod, "свободную смерть" - в данном случае слово "самоубийство" звучит неправильно. До войны в этом районе жило много творческой интеллигенции, а стало быть и евреев.

В доме по соседству жили не интеллигенты, а владельцы прачечной, Франц и Эмма Гумц. Спрятали у себя и спасли двух человек. Больше, очевидно, не смогли. Там тоже памятная доска.

Так и должно быть. Из страшных времен нужно помнить тех, кто погиб, и тех, кто спасал - и, конечно, не забывать тех, кто арестовывал и убивал. Все остальные просто как-то жили и не оставили по себе никакой памяти, ни плохой, ни хорошей.

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Автор
Борис АкунинБорис Акунин
Место
Германия
Источник
Источник:Facebook Бориса Акунина
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