Бывший президент Казахстана 79-летний Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом (COVID-19).

Об этом информирует пресс-служба президента страны. Отмечается, что первый лидер независимого Казахстана продолжает работать дистанционно.

"В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет", – говорится в сообщении.

Напомним, что 19 марта 2019 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий. После отставки он остался председателем Совета безопасности, главой партии "Нур Отан", членом Конституционного совета. Также законами он наделен статусом первого президента – елбасы, лидера нации.

9 июня 2019 года в Казахстане прошли внеочередные выборы главы государства, на которых победил Касым-Жомарта Токаев. За него проголосовали 70,76% граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании арестовали имущество семьи Назарбаева.