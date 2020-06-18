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Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

Тимур Григоренко
Тимур Григоренко
Мир
3,8 т.

  • Заболевание определили, сделав очередной тест на COVID-19

  • Бывший президент Казахстана находится на самоизоляции

  • 79-летний политик продолжил работу дистанционно

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

Нурсултан Назарбаев

Бывший президент Казахстана 79-летний Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом (COVID-19).

Об этом информирует пресс-служба президента страны. Отмечается, что первый лидер независимого Казахстана продолжает работать дистанционно.

"В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет", – говорится в сообщении.

Напомним, что 19 марта 2019 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий. После отставки он остался председателем Совета безопасности, главой партии "Нур Отан", членом Конституционного совета. Также законами он наделен статусом первого президента – елбасы, лидера нации.

9 июня 2019 года в Казахстане прошли внеочередные выборы главы государства, на которых победил Касым-Жомарта Токаев. За него проголосовали 70,76% граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании арестовали имущество семьи Назарбаева.

КазахстанКоронавирусНурсултан Назарбаев
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  1. /Мир