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Нур-Султана мало: глава Казахстана задумал еще одно историческое изменение

3.3тЧитать материал на украинском

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев инициировал переход казахского языка на латиницу.

По его словам, это изменение станет важным этапом духовной модернизации, передает "Sputnik Казахстан". "Выбор алфавита — это не только выбор шаблона написания. Сегодня Казахстан не отстает от велений времени: соседние страны также выбрали латинскую графику, 90 процентов информации в мире публикуется на латинице. Как известно, кто владеет информацией, у того развиваются наука и технология", — сказал он.

По его словам, ряд общественных организаций и компаний уже используют в своей работе латинскую графику. Переход казахского языка на латиницу будет осуществляться поэтапно, уже установлен график, которого будут четко придерживаться.

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Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев

Sputnik Казахстан

Завершить эту реформу планируют до 2025 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта 2019 года Токаев подписал указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан.

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Казахстан
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