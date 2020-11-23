"Нулевых" пациентов с COVID-19 в Китае могло быть несколько – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что первых зараженных (так называемый, "нулевой" пациент) коронавирусом на рынке в китайском городе Ухань могло быть несколько.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на брифинге 23 ноября, который транслировался в Twitter, заявил, что они могли подхватить инфекцию от разных носителей.

"Появляется все больше информации о том, что вирус находят в разных странах. Недавно он был выявлен в летучих мышах. Мы также видели других потенциальных переносчиков в разных местах", – сказал он.

О каких именно других переносчиках идет речь, эксперт не уточнил.

В ВОЗ подчеркнули, что рассчитывают на открытость и сотрудничество китайских коллег, чтобы установить источник COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения обнародовала свой план по расследованию причин пандемии COVID-19. Поиск начнется в Ухане, где впервые был обнаружен новый коронавирус SARS-CoV-2, и расширится по всему Китаю, а также за его пределами.