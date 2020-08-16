Ну вот и началось. Если обращение Светланы Тихановской к белорусам с призывом прекратить акции протеста еще можно было объяснить вынужденностью ее положения, то ее призыв к диалогу с властью угрозами силовиков уже не оправдаешь. В Литве они ее не достанут. Какой может быть диалог, когда протест нарастает и наконец-то забрезжила победа?

Идея "круглого стола" с обреченной властью не нова – это спасательный круг для функционеров преступного режима, мечтающих договориться об уходе от ответственности. О чем можно говорить с Лукашенко, кроме как об обстоятельствах его ареста? Переговоры – это всегда поиск компромисса. Он нужен сегодня белорусам? О чем договариваться с диктатором: о сохранении его власти в обмен на отказ от полицейского насилия? Это переговорная позиция Лукашенко. О передаче власти из одних рук в другие? Это позиция Тихановской. К чему все это? Власть надо отобрать у диктатора, а не получить ее из его рук по взаимной договоренности. Сегодня, слава богу, для этого есть все возможности.

Передача власти наверняка будет обставлена всевозможными условиями, которые не пойдут на пользу белорусскому обществу, но будут выгодны уходящему диктатору. А возможно и кому-то из новых политиков, надеющихся занять места в новой власти по договоренности с уходящей, а не в конкурентной и честной политической борьбе. Сейчас переговоры с Лукашенко – это сознательное понижение градуса протеста. Cui prodest?

Еще определеннее высказалась глава избирательного штаба Виктора Бабарико и одна из участниц оппозиционного трио Мария Колесникова. В то время как все солидарные с белорусскими протестами призывают Евросоюз оказать давление на режим Лукашенко и ввести против него всевозможные санкции, Колесникова заявляет, что санкции ЕС в отношении Минска преждевременны. Время для штрафных мер "еще не пришло", заявила она в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, обнародованном в субботу, 15 августа. Когда такое время придет, она не пояснила. "Экономические санкции так или иначе ударят в первую очередь по обычным белорусам… а санкции в адрес конкретных белорусских политиков ухудшат шансы Евросоюза, а также шансы оппозиции в Беларуси на диалог с официальным Минском", – приводит DW слова Марии Колесниковой.

Взлететь на волне общественного протеста и договориться с властью – это, увы, предел мечтаний для многих оппозиционных политиков. Чем заканчиваются переговоры о трансфере власти мы уже много раз видели и в Восточной Европе, и в бывшем Советском Союзе. Они выгодны только агонизирующим диктатурам. В иных случаях диктаторы на переговоры в принципе не идут.