"Ну и слава богу": соседи Бабченко цинично отреагировали на его убийство

Московские соседи застреленного в Киеве 29 мая журналиста Аркадия Бабченко прокомментировали его убийство словами "Ну и слава богу".

Видео "комментария" появилось в Telegram-канале Mash.

"Ну и слава богу", - сказала женщина, на вопрос журналиста почему, она добавила: "Потому что он козел".

А ее муж закрыл двери перед журналистами со словами "Без комментариев".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) своим новым стихом пригрозил убийцам Аркадия Бабченко.