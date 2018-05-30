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"Ну и слава богу": соседи Бабченко цинично отреагировали на его убийство

15.2тЧитать новость на украинском

Московские соседи застреленного в Киеве 29 мая журналиста Аркадия Бабченко прокомментировали его убийство словами "Ну и слава богу".

Видео "комментария" появилось в Telegram-канале Mash.

"Ну и слава богу", - сказала женщина, на вопрос журналиста почему, она добавила: "Потому что он козел".

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А ее муж закрыл двери перед журналистами со словами "Без комментариев".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) своим новым стихом пригрозил убийцам Аркадия Бабченко.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтУбийство Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Украина
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