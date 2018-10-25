Нож в спину: подруга Путина внезапно встала на сторону Украины

Австрия не считает целесообразной отмену Европейским союзом санкций против РФ, поскольку отсутствует прогресс в выполнении Минских договоренностей.

Об этом заявила в федеральный министр Австрии по делам Европы, миграции и иностранных дел Карин Кнайссль во время выступления в Национальном совете Австрии, передает "Укринформ".

"Санкции были впервые введены 31 июля 2014 года, и с того времени каждые шесть месяцев продолжаются. На сегодняшний день, к сожалению, мы не видим никаких ощутимых успехов в Минских договоренностях, чтобы добиваться снятия экономических санкций в рамках ЕС", - заявила она.

В то же время глава МИД отметила, что антироссийские санкции негативно отражаются на экономике Австрии.

Отметим, Карин Кнайссль прославилась своей скандальной свадьбой, на которую пригласила президента РФ Владимира Путина и танцевала там с ним.

Как писал OBOZREVATEL, недавно чешского друга Путина подняли на смех и заявили, что стране стыдно за его заявления.