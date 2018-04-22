"Нож в спину": названы последние союзники Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин напрасно возлагает надежды на Китай в противостоянии с Западом. В союзниках у России остались лишь страны-сателлиты, причем даже Казахстан готовит Путину "нож в спину".

Об этом в эфире ObozTV заявила эксперт по международным вопросам Ирина Верещук.

"Китай намного сильнее, чем Россия, и ему не нужно ни с кем объединяться… Россия готова уступать. Вспомните последние экономические контракты, где РФ проигрывает вчистую. Россия готова отдавать все, чтобы Китай помогал ей бодро позиционировать себя на международной арене", - отметила эксперт.

Верещук прокомментировала антироссийские резолюции в ООН, против которых голосовал Китай. "Пока Китай голосует в ООН, он уже пол-Сибири забрал ползучей экспансией", - пояснила она.

Международник не верит, что "такие государства как Китай, Иран или Северная Корея могут объединиться с Россией". По ее словам, остались лишь "страны-сателлиты с постсоветской инерцией, такие как Армения, Беларусь".

"Но мы видим Казахстан - президент Нурсултан Назарбаев поехал к Трампу, он говорит: "Трамп, мы готовы с тобой работать, и в Азии, и повсюду на нашем континенте Казахстан готов стать твоим партнером". Уже российская пресса пишет, какой предатель Назарбаев – "нож в спину". Когда "бедная Россия только встает с колен", Казахстан предлагает возобновить формат 5+1 (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан плюс США - ред.)", - сказала она.

"Нет влияния России такого, как хочется показать", - заключила Верещук.

Как сообщал "Обозреватель", ранее российский оппозиционер Егор Савин спрогнозировал, что Китай проведет референдум по отделению Сибири от РФ.