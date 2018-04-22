Главная
УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

"Нож в спину": названы последние союзники Путина

1.3тЧитать новость на украинском

Президент Российской Федерации Владимир Путин напрасно возлагает надежды на Китай в противостоянии с Западом. В союзниках у России остались лишь страны-сателлиты, причем даже Казахстан готовит Путину "нож в спину".

Об этом в эфире ObozTV заявила эксперт по международным вопросам Ирина Верещук.

"Китай намного сильнее, чем Россия, и ему не нужно ни с кем объединяться… Россия готова уступать. Вспомните последние экономические контракты, где РФ проигрывает вчистую. Россия готова отдавать все, чтобы Китай помогал ей бодро позиционировать себя на международной арене", - отметила эксперт.

Верещук прокомментировала антироссийские резолюции в ООН, против которых голосовал Китай. "Пока Китай голосует в ООН, он уже пол-Сибири забрал ползучей экспансией", - пояснила она.

Новости
"Это недопустимо!" Трамп обвинил Россию и Китай в валютном сговоре

Международник не верит, что "такие государства как Китай, Иран или Северная Корея могут объединиться с Россией". По ее словам, остались лишь "страны-сателлиты с постсоветской инерцией, такие как Армения, Беларусь".

"Но мы видим Казахстан - президент Нурсултан Назарбаев поехал к Трампу, он говорит: "Трамп, мы готовы с тобой работать, и в Азии, и повсюду на нашем континенте Казахстан готов стать твоим партнером". Уже российская пресса пишет, какой предатель Назарбаев – "нож в спину". Когда "бедная Россия только встает с колен", Казахстан предлагает возобновить формат 5+1 (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан плюс США - ред.)", - сказала она.

"Нет влияния России такого, как хочется показать", - заключила Верещук.

Новости
Украина уже не привлекает: Илларионов назвал новую главную цель Путина

Как сообщал "Обозреватель", ранее российский оппозиционер Егор Савин спрогнозировал, что Китай проведет референдум по отделению Сибири от РФ.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на Обозревателе.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Ирина ВерещукВладимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook

Наши блоги