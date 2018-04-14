Главная
УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Нож в спину: друг Путина одобрил удары США и союзников по Сирии

3.7тЧитать новость на украинском

Турция отреагировала на ракетные удары, нанесенные США и союзниками по сирийских базах, где, предположительно, хранилось химоружие.

Об этом пишет Анадолу.

"Турция приветствует операцию в Сирии, ставшую ответом на химатаку 7 апреля в городе Дума. Военная операция, осуществленная утром 14 апреля, против режима Асада стала проявлением совести человечества", - говорится в сообщении МИД Турции.

Новости
Удар по Сирии: стало известно, из какого оружия били США и союзники

Турецкие дипломаты подчеркнули, что международное сообщество не имеет сомнений касательно того, что Башар Асад применяет химоружие.

"Все мировое сообщество, в особенности, страны члены Совета безопасности ООН, должны согласовать совместные шаги в ответ на применение химического оружия. Турция считает важным, чтобы подобного рода преступления не оставались безнаказанными и предпринимались меры по привлечению к ответственности сил, причастных к преступлениям против человечности", - отмечается в заявлении турецкого ведомства.

Новости
Удар по Сирии: появились первые фото и видео

Другие страны также продолжают высказывать поддержку действиям союзников. К таким странам присоединилась и Австралия, пишет CNN.

Как сообщал "Обозреватель", появилась первая реакция Сирии на атаку США, Великобритании и Франции.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на Обозревателе.

Тема
Конфликт в Сирии
Поделиться в Facebook

Наши блоги