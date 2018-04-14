Нож в спину: друг Путина одобрил удары США и союзников по Сирии

Турция отреагировала на ракетные удары, нанесенные США и союзниками по сирийских базах, где, предположительно, хранилось химоружие.

Об этом пишет Анадолу.

"Турция приветствует операцию в Сирии, ставшую ответом на химатаку 7 апреля в городе Дума. Военная операция, осуществленная утром 14 апреля, против режима Асада стала проявлением совести человечества", - говорится в сообщении МИД Турции.

Турецкие дипломаты подчеркнули, что международное сообщество не имеет сомнений касательно того, что Башар Асад применяет химоружие.

"Все мировое сообщество, в особенности, страны члены Совета безопасности ООН, должны согласовать совместные шаги в ответ на применение химического оружия. Турция считает важным, чтобы подобного рода преступления не оставались безнаказанными и предпринимались меры по привлечению к ответственности сил, причастных к преступлениям против человечности", - отмечается в заявлении турецкого ведомства.

Другие страны также продолжают высказывать поддержку действиям союзников. К таким странам присоединилась и Австралия, пишет CNN.

Как сообщал "Обозреватель", появилась первая реакция Сирии на атаку США, Великобритании и Франции.