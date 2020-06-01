Новый золотой стандарт: британские ученые сделали прорыв в диагностике и отслеживании рака

В Великобритании ученые подтвердили эффективность жидкой биопсии для диагностики и отслеживания рака – благодаря ей можно даже предвидеть рецидивы.

Как сообщает DailyMail, ученые из Института исследования рака в Лондоне проверили 1000 проб крови от 216 мужчин с раком предстательной железы, которые в это время проходили лечение.

В итоге, при помощи простого анализа крови удалось отследить прогресс лечения. Так, у пациентов с позитивным прогрессом количество раковой ДНК в крови снизилось на 23%. У тех, кому лечение помогло лишь частично – на 16%, и у пациентов с отрицательными результатами количество раковой ДНК либо осталось прежним, либо изменилось несущественно.

Кроме того, ученые обнаружили, что в крови присутствуют специфические генетические изменения, которые указывали на лекарственную устойчивость. По их мнению, таким образом можно отслеживать возможность рецидива у пациента.

Британские ученые сделали прорыв в диагностике и отслеживании рака DailyMail

Профессор Иоганн де Боно заявил, что благодаря такому методу проверять пациентов можно часто и безболезненно, в отличии от привычной биопсии ткани.

"Отслеживание рака простаты с помощью анализа крови вместо болезненной хирургической биопсии может значительно улучшить качество жизни пациентов", – отметил он.

А профессор Пол Воркман, исполнительный директор ICR, сказал, что благодаря этим анализам можно предвидеть будущее развитие рака у пациента.

"Они могут помочь врачам разработать индивидуальные планы лечения и быть на шаг впереди болезни. Это исследование демонстрирует ценность жидкой биопсии. Она является более быстрой и гибкой альтернативой биопсии тканей и должна стать золотым стандартом лечения рака", – заявил профессор..

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