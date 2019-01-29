|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Блоги - Новости мира

Евгений Платон
Евгений Платон
БизнесменВсе статьи автора

Новый виток торговой войны между США и КНР

1.3т

Министерство юстиции США предъявило несколько уголовных обвинений китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei Technologies и ее финансовому директору Мэн Ваньчжоу, в частности, в мошенничестве, препятствии правосудию и краже технологий американской компании T Mobile.

В обвинении говорится, что компания Huawei с целью ведения бизнеса с Ираном предоставляла неверную информацию властям США и банкам по поводу своих отношений с двумя дочерними компаниями: Huawei Device USA и Skycom Tech. Напомню, по аналогичным обвинениям США за десять лет во внесудебном порядке взыскали $350 млрд с банков: BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank и др.

Новости
Сладкий сон Путина

Согласно другому обвинению, Huawei похитила технологии T Mobile, которые американская фирма использовала для тестирования смартфонов. Кроме того, китайская компания обвинена в мошенничестве и препятствии правосудию.

Мэн Ваньчжоу была арестована по требованию властей США 1 декабря в Ванкувере, но была выпущена под залог в 10 млн канадских долларов и сейчас живет в Ванкувере в принадлежащем ей доме. Она остается под круглосуточным наблюдением, обязана носить электронный браслет и не может покинуть город до тех пор, пока не будет разрешен вопрос о ее экстрадиции в США.

Новости
Курилы не стоят мессы

Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что обвинения в адрес Huawei не имеют никакого отношения к продолжающимся торговым переговорам между США и Китаем.

"Многие верят"...

Обвинения, выдвинутые США, самые серьезные, и это дело становится центральным в торговой войне между США и Китаем.

Huawei последовательно отвергает выдвинутые против компании обвинения. Глава фирмы утверждает, что она стала пешкой в торговом противостоянии Пекина и Вашингтона.

Торговая война США с Китаем - главный "черный лебедь" 2019 года.

На графике - темпы роста экономики КНР.

Новый виток торговой войны между США и КНР

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Евгений ПлатонЕвгений Платон
Место
США
Источник
Источник:Facebook Евгения Платона
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги