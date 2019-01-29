Министерство юстиции США предъявило несколько уголовных обвинений китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei Technologies и ее финансовому директору Мэн Ваньчжоу, в частности, в мошенничестве, препятствии правосудию и краже технологий американской компании T Mobile.

В обвинении говорится, что компания Huawei с целью ведения бизнеса с Ираном предоставляла неверную информацию властям США и банкам по поводу своих отношений с двумя дочерними компаниями: Huawei Device USA и Skycom Tech. Напомню, по аналогичным обвинениям США за десять лет во внесудебном порядке взыскали $350 млрд с банков: BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank и др.

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Согласно другому обвинению, Huawei похитила технологии T Mobile, которые американская фирма использовала для тестирования смартфонов. Кроме того, китайская компания обвинена в мошенничестве и препятствии правосудию.

Мэн Ваньчжоу была арестована по требованию властей США 1 декабря в Ванкувере, но была выпущена под залог в 10 млн канадских долларов и сейчас живет в Ванкувере в принадлежащем ей доме. Она остается под круглосуточным наблюдением, обязана носить электронный браслет и не может покинуть город до тех пор, пока не будет разрешен вопрос о ее экстрадиции в США.

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Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что обвинения в адрес Huawei не имеют никакого отношения к продолжающимся торговым переговорам между США и Китаем.

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Обвинения, выдвинутые США, самые серьезные, и это дело становится центральным в торговой войне между США и Китаем.

Huawei последовательно отвергает выдвинутые против компании обвинения. Глава фирмы утверждает, что она стала пешкой в торговом противостоянии Пекина и Вашингтона.

Торговая война США с Китаем - главный "черный лебедь" 2019 года.

На графике - темпы роста экономики КНР.

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