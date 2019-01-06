Новый удар: в России взбесились из-за поворота в деле Скрипаля

Член комитета Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал опубликованные в британских СМИ данные о новых деталях покушения на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Он заявил РИА Новостям, что информация о расследовании дела Скрипалей — "полный бред" и пожаловался на несправедливые обвинения.
Клинцевич также назвал новые данные в расследовании, согласно которым британским спецслужбам известны личности сотрудников ГРУ, ездивших за границу с секретными миссиями, верхом непрофессионализма.
Отравление Скрипаля
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Он подчеркнул, что нельзя хвастаться тем, что нельзя подтвердить или опровергнуть. "Судя по всему, этот огород городится с одной целью: создать какую-то правдоподобность делу Скрипаля", — заключил российский политик.
Как сообщал OBOZREVATEL, власти Великобритании установили все детали покушения на Скрипалей. Оказалось, что британской стороне хорошо известна вся цепочка людей, ответственных за инцидент в Солсбери, которая, по мнению источников в британском правительстве, ведет к высшему российскому руководству.
История скандала
Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.
Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ.
Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.
Отравление Скрипаля спровоцировало усиление санкций против России.
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