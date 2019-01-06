Новый удар: в России взбесились из-за поворота в деле Скрипаля

Член комитета Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал опубликованные в британских СМИ данные о новых деталях покушения на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Он заявил РИА Новостям, что информация о расследовании дела Скрипалей — "полный бред" и пожаловался на несправедливые обвинения.

Клинцевич также назвал новые данные в расследовании, согласно которым британским спецслужбам известны личности сотрудников ГРУ, ездивших за границу с секретными миссиями, верхом непрофессионализма.

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Он подчеркнул, что нельзя хвастаться тем, что нельзя подтвердить или опровергнуть. "Судя по всему, этот огород городится с одной целью: создать какую-то правдоподобность делу Скрипаля", — заключил российский политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Великобритании установили все детали покушения на Скрипалей. Оказалось, что британской стороне хорошо известна вся цепочка людей, ответственных за инцидент в Солсбери, которая, по мнению источников в британском правительстве, ведет к высшему российскому руководству.

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