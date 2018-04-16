Новый удар по России: еще одна страна заговорила об ужесточении санкций

Литва рассматривает возможность продления действия санкций против России на год вместо шести месяцев из-за невыполнения Минских договоренностей.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Люксембурге перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, передает УНИАН.

"У нас есть санкции, связанные с Минском. По Минску у нас нет никакого прогресса, дополнительные санкции или, по меньшей мере, продление на 12 месяцев вместо шести может быть", - считает Линкявичюс.

При этом министр выразил мнение, что санкции должны быть направлены против "олигархов, по отмыванию денег, против тех, кто поддерживает силы, которые реально вредят в регионе".

"Мы должны к этому очень серьезно отнестись", - подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее выяснилось, как новые санкции США ударят по России.