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Новый тайный борт Москвы слетал в Венесуэлу: все подробности

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Из московского аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы Каракас вылетел самолет "Боинг 777" без пассажиров, но с двумя экипажами.

Это чартерный рейс №9801 компании Nordwind Airlines. Причем авиакомпания раньше никогда не совершала полетов в Венесуэлу, сообщает "Новая газета".

По данным издания, самолет в этот же день утром вернулся из Таиланда и отправился в новый рейс, заправившись под завязку и взяв на борт два экипажа.

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"Боинг 777"

"Боинг 777"

Samolety.org

Согласно информации сервиса, Flightradar24, российский "Боинг" должен был прибыть в Каракас в 20:00 по местному времени.

На борту самолета, вылетевшего из "Внуково" в Каракас, пассажиров якобы не было.

Все попытки журналистов получить официальные сведения не увенчались успехом.

Новый тайный борт Москвы слетал в Венесуэлу: все подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Reuters сообщило, что в Венесуэлу для поддержки свергнутого в результате протестов президента Николаса Мадуро якобы были направлены 400 бойцов российской ЧВК "Вагнера", которой приписывают преступления по всему миру.

Информацию об отслеживании загадочного борта слили в сеть. Самолет якобы вылетел из Москвы в африканский Дакар, а оттуда направился в Парагвай и на Кубу. После прибытия в Гавану он выключил датчик передвижения.

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Россия
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