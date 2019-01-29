Новый тайный борт Москвы слетал в Венесуэлу: все подробности

Из московского аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы Каракас вылетел самолет "Боинг 777" без пассажиров, но с двумя экипажами.
Это чартерный рейс №9801 компании Nordwind Airlines. Причем авиакомпания раньше никогда не совершала полетов в Венесуэлу, сообщает "Новая газета".
По данным издания, самолет в этот же день утром вернулся из Таиланда и отправился в новый рейс, заправившись под завязку и взяв на борт два экипажа.
"Боинг 777"
Samolety.org
Согласно информации сервиса, Flightradar24, российский "Боинг" должен был прибыть в Каракас в 20:00 по местному времени.
На борту самолета, вылетевшего из "Внуково" в Каракас, пассажиров якобы не было.
Все попытки журналистов получить официальные сведения не увенчались успехом.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Reuters сообщило, что в Венесуэлу для поддержки свергнутого в результате протестов президента Николаса Мадуро якобы были направлены 400 бойцов российской ЧВК "Вагнера", которой приписывают преступления по всему миру.
Информацию об отслеживании загадочного борта слили в сеть. Самолет якобы вылетел из Москвы в африканский Дакар, а оттуда направился в Парагвай и на Кубу. После прибытия в Гавану он выключил датчик передвижения.
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