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5 октября • обновлено в 13:21
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Новый "слив"? В скандале с Трампом появился еще один участник

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Еще один сотрудник американской разведки хочет подать официальную жалобу и дать показания Конгрессу относительно действий президента страны Дональда Трампа.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на свои источники, передает ZN. По информации журналистов, у этого человека есть более конкретная информация о возможных незаконных действиях Трампа, чем у первого информатора.

США

США

regnum.ru

Напомним, что в конце сентября сотрудник одной из спецслужб США обвинил Дональда Трампа в попытке добиться иностранного вмешательства в выборы. Имелся ввиду его телефонный разговор в конце июля с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором Трамп просил помощи в расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Байден – основной конкурент Трампа на выборах 2020 года. Обстоятельства этого разговора настолько встревожили сотрудника одной из американских спецслужб, что стали предметом внутреннего расследования. Теперь Трампу грозит импичмент.

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"По данным издания, второй сотрудник разведки входит в число тех, с кем беседовал генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон, чтобы подтвердить обвинения первого информатора. Еще одна жалоба, особенно от того, кто имеет более точную информацию, потенциально может повысить доверие к сообщению первого информатора", – говорится в статье New York Times.

Как сообщал OBOZREVATEL, в палате представителей Конгресса потребовали у вице-президента США Майкла Пенса документы по Украине, чтобы выяснить, помогал ли он Дональду Трампу оказывать вероятное давление на Киев.

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Тема
Политические скандалы в США
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
Конгресс США
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