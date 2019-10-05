Новый "слив"? В скандале с Трампом появился еще один участник

Еще один сотрудник американской разведки хочет подать официальную жалобу и дать показания Конгрессу относительно действий президента страны Дональда Трампа.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на свои источники, передает ZN. По информации журналистов, у этого человека есть более конкретная информация о возможных незаконных действиях Трампа, чем у первого информатора.

США regnum.ru

Напомним, что в конце сентября сотрудник одной из спецслужб США обвинил Дональда Трампа в попытке добиться иностранного вмешательства в выборы. Имелся ввиду его телефонный разговор в конце июля с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором Трамп просил помощи в расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Байден – основной конкурент Трампа на выборах 2020 года. Обстоятельства этого разговора настолько встревожили сотрудника одной из американских спецслужб, что стали предметом внутреннего расследования. Теперь Трампу грозит импичмент.

"По данным издания, второй сотрудник разведки входит в число тех, с кем беседовал генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон, чтобы подтвердить обвинения первого информатора. Еще одна жалоба, особенно от того, кто имеет более точную информацию, потенциально может повысить доверие к сообщению первого информатора", – говорится в статье New York Times.

Как сообщал OBOZREVATEL, в палате представителей Конгресса потребовали у вице-президента США Майкла Пенса документы по Украине, чтобы выяснить, помогал ли он Дональду Трампу оказывать вероятное давление на Киев.

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