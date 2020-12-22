Новый штамм COVID-19 охватил всю Великобританию. Инфографика

Новый тип коронавируса, который обнаружили в Великобритании, распространился по всей стране.

Его обнаружили за пределами районов, где введен наиболее жесткий карантин, пишет The Guardian со ссылкой на ученых (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).

По словам профессора Кардиффского университета Тома Коннора, о масштабном распространении свидетельствуют данные генетических последовательностей.

В частности, образцы нового штамма получены после 2,5 тысяч положительных анализов на коронавирус, которые провели в Лондоне, графствах Кент, Эссекс и городе Норидж.

Предполагается, что он распространился из Кента и Лондона в конце сентября, а затем достиг региона Мидлендс, юго-запада и севера страны.

Случаи обнаружения нового типа COVID-19 в Великобритании.

В свою очередь Daily Mail пишет, что 59% случаев инфицирования в Лондоне вызваны именно новым типом COVID-19, а на юго-востоке страны – 43%.

В Мидлендсе этот показатель составил 27%, на юго-западе – 28%, а на северо-западе – 17%.

Данные по заражению новым штаммом в ноябре и декабре. dailymail.co.uk

Учитывая, что новый штамм может быть более заразным, ученые опасаются, что это может привести к перегрузке систем здравоохранения.

При этом, по их словам, пока нет никаких доказательств, что мутировавший коронавирус является более летальным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии был обнаружен новый очень заразный тип коронавируса. На фоне этого десятки стран уже ограничили авиасообщение с Великобританией.