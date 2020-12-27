Новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, оказался более опасным, чем прежний. Как выяснилось, в 2021 году он может привести к большому количеству госпитализаций и смертей.

Согласно исследованию ученых из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины, новый вирус имеет более высокую способность передаваться.

Так, именно это и может вызвать значительный рост заболеваемости, а также количество госпитализаций и смертей от коронавируса.

По словам ученых, остановить распространение вируса поможет только закрытие всех образовательных учреждений.

Отметим, в связи с появлением в Великобритании нового штамма коронавируса, ряд стран Европы начали прекращать с ней авиасообщение. В частности, об этом уже заявили Израиль, Нидерланды, Италия, Германия, Бельгия и Латвия. Ввести ограничения также готовятся Австрия и Франция. Предлагается также прервать другие виды транспортного сообщения.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 16 декабря в Лондоне ввели третий, максимальный уровень карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19. Мэр столицы Садик Хан отметил, что введение локдауна нанесло бы более тяжелый удар по предпринимателям и гражданам.