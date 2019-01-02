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Новый ''шпионский'' скандал с Россией: в США выдвинули ультиматум

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США потребовали у России возвращения задержанного американца Пола Уилана, которого ФСБ обвинила в шпионаже.

Такой ультиматум выдвинул Государственный секретарь США Майк Помпео, пишет Sputnik International. Также в Штатах пытаются найти объяснения мотивов ареста.

"Надеемся, что нам удастся получить консульский доступ к задержанному гражданину США в течение следующих нескольких часов", — отметил Помпео.

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Майк Помпео

Майк Помпео

Getty

Отмечается, что в случае доказательства вины американцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Известно также, что семья задержанного опровергает все обвинения в его адрес. По их словам, Уилан прибыл в Москву на свадьбу друзей.

Иллюстрация

Иллюстрация

RT

Как писал OBOZREVATEL, 28 декабря в Москве сотрудники ФСБ задержали гражданина США Пола Уилана из-за подозрений в шпионаже. При этом Россия отказывалась объяснять, на каком основании были выдвинуты обвинения.

Место
США
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