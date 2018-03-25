"Новый Путин - это симбиоз": Песков рассказал о президенте РФ

Президент РФ Владимир Путин после "переизбрания" на пост главы государства имеет четкое видение развития страны в будущем.

Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Новый Путин - это симбиоз Путина, которого мы знаем и вокруг которого мы объединяемся, плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем. У него же видение намного более широкое, чем у обычного избирателя, поэтому его и поддерживают. Люди знают, что если Путин говорит, куда идти и как идти, то он не бросает слов на ветер", - сказал он.

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Песков подчеркнул, что Путин уже неоднократно доказывал, что он не популист.

Он также отметил, что приоритетными для президента являются "внутренние проблемы" России.

Как сообщал "Обозреватель", Рада признала нелегитимными выборы Путина в Крыму.