Новый президент Беларуси не ляжет под Кремль полностью, – Курносова

Татьяна Гайжевская Мир 07:35, 24.08.2020

В случае проведения в Беларуси досрочных президентских выборов новый глава государства не сможет быть полностью пророссийским.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказала российский политический аналитик Ольга Курносова. "Президент, избранный на честных выборах, полностью под Кремль никогда не ляжет, потому что тогда он проиграет выборы последующие", – заявила она.

В то же время Курносова признала, что в целом граждане Беларуси неплохо относятся к Российской Федерации.

Комментируя мнения о том, что новый глава Беларуси может оказаться хуже Александра Лукашенко, который правил страной пять сроков подряд, аналитик заметила: "Если диктатор ведет войну с собственным народом и убивает людей, куда уж хуже".

По ее словам, глава государства, избранный на демократических выборах, будет зависеть от избирателей. "Сейчас Лукашенко, как мы видим, ни от кого не зависит", – заметила она.

Полную версию интервью с Ольгой Курносовой читайте на OBOZREVATEL в воскресенье, 23 августа.

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