Новый президент Беларуси не ляжет под Кремль полностью, – Курносова.
В случае проведения в Беларуси досрочных президентских выборов новый глава государства не сможет быть полностью пророссийским.
Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказала российский политический аналитик Ольга Курносова. "Президент, избранный на честных выборах, полностью под Кремль никогда не ляжет, потому что тогда он проиграет выборы последующие", – заявила она.
В то же время Курносова признала, что в целом граждане Беларуси неплохо относятся к Российской Федерации.
Комментируя мнения о том, что новый глава Беларуси может оказаться хуже Александра Лукашенко, который правил страной пять сроков подряд, аналитик заметила: "Если диктатор ведет войну с собственным народом и убивает людей, куда уж хуже".
По ее словам, глава государства, избранный на демократических выборах, будет зависеть от избирателей. "Сейчас Лукашенко, как мы видим, ни от кого не зависит", – заметила она.
Полную версию интервью с Ольгой Курносовой читайте на OBOZREVATEL в воскресенье, 23 августа.
Как писал OBOZREVATEL:
В военном госпитале Минска 19 августа умер 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов. Мужчина был ранен во время мирных протестов.
В Следственном комитете Беларуси заявили, что один из протестующих был убит силовиками в Бресте 11 августа.
20 августа протесты в Беларуси возобновились с новой силой.
21 августа главная соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила, что вернется в Беларусь, когда будет уверена в безопасности этого шага.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!